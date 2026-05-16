Приставы открыли дело против Исинбаевой из-за долга Приставы через суд начали взыскивать с Исинбаевой долг по кредиту

В отношении двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой открыли исполнительное производство из-за задолженности по кредиту, передает ТАСС. Судебные приставы начали принудительное взыскание после поступления материалов из суда Волгограда.

В документах говорилось, что спортсменка не выплатила кредит в установленный срок. После этого приставы начали процедуру взыскания задолженности на сумму 7187 рублей.

Исинбаева является олимпийской чемпионкой 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. По данным из открытых источников, в настоящее время она проживает на острове Тенерифе.

Ранее российские судебные приставы списали долг Ирине Шейк. По информации источника, модель четыре года разыскивали в Еманжелинске, но безрезультатно. У 40-летней Шейк оставалась задолженность перед налоговой в размере 322 рублей 23 копеек, начисленная в 2018 году. К тому моменту она уже уехала за границу.

До этого прокуратура Красноярского края провела проверку и добилась возврата 1,7 млн рублей жителю Самары, с которого судебные приставы повторно и незаконно списали средства, приняв его за однофамильца-должника. Причиной ошибки стало роковое совпадение фамилии, имени, отчества и даже даты рождения.