16 мая 2026 в 04:34

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян

Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми инвестиционными эфирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России активизировались мошенники, которые выдают себя за инвестиционных экспертов и обещают гражданам доходность до 30% годовых, сообщили РИА Новоти в платформе «Мошеловка» Народного фронта. Аферисты продвигают фальшивые прямые эфиры через соцсети и мессенджеры, подчеркнули в источнике.

Мошенники стали проводить фальшивые «прямые эфиры» с инвестиционными гуру. <...> Обещания сверхдоходности — 100% признак мошенничества. Помните: чем выше обещанная доходность, тем выше риск потерять все. <...> Не принимайте инвестиционных решений под давлением. Фразы «срочно», «успейте», «последний шанс», «мест осталось мало» — классические маркеры мошеннической воронки продаж», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно: аферисты торгуют поддельными «отказными билетами» в театры, находя жертв преимущественно в профильных чатах мессенджеров. Одна из пострадавших сообщила, что перевела деньги, но так и не дождалась обещанных мест в зрительном зале.

Кроме того, мошенники начали направлять персоналу крупных отечественных фирм послания с требованием пройти фиктивную доследственную проверку рабочего пространства, рассказали в пресс-службе МВД России. Данные действия преступники совершают под видом сотрудников правоохранительных органов.

Общество
мошенники
россияне
инвестиции
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

