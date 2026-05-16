Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян Россиян предупредили о схеме мошенников с фальшивыми инвестиционными эфирами

В России активизировались мошенники, которые выдают себя за инвестиционных экспертов и обещают гражданам доходность до 30% годовых, сообщили РИА Новоти в платформе «Мошеловка» Народного фронта. Аферисты продвигают фальшивые прямые эфиры через соцсети и мессенджеры, подчеркнули в источнике.

Мошенники стали проводить фальшивые «прямые эфиры» с инвестиционными гуру. <...> Обещания сверхдоходности — 100% признак мошенничества. Помните: чем выше обещанная доходность, тем выше риск потерять все. <...> Не принимайте инвестиционных решений под давлением. Фразы «срочно», «успейте», «последний шанс», «мест осталось мало» — классические маркеры мошеннической воронки продаж», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно: аферисты торгуют поддельными «отказными билетами» в театры, находя жертв преимущественно в профильных чатах мессенджеров. Одна из пострадавших сообщила, что перевела деньги, но так и не дождалась обещанных мест в зрительном зале.

Кроме того, мошенники начали направлять персоналу крупных отечественных фирм послания с требованием пройти фиктивную доследственную проверку рабочего пространства, рассказали в пресс-службе МВД России. Данные действия преступники совершают под видом сотрудников правоохранительных органов.