Когда тело Наговициной снимут с пика Победы: что говорят спасатели, юристы

Альпинистку Наталью Наговицину, погибшую на пике Победы, планировали попытаться снять с наступлением весны. Однако, как выяснилось, приход теплого сезона не упрощает операцию, а напротив — создает новые риски. Почему спасатели не торопятся эвакуировать тело и какие препятствия встают на пути, рассказывает NEWS.ru.

Как погибла альпинистка Наговицина

47-летняя Наталья Наговицина, имевшая за плечами девять лет опыта восхождений, отправилась на пик Победы (7439 м) в горном массиве Тянь-Шаня, на границе Киргизии и Китая, в августе прошлого года. Группа была небольшой. 12 августа на высоте 7200 метров женщина сломала ногу. Товарищи оказали ей первую помощь.

15 августа при попытке спасти Наговицину погиб еще один участник восхождения — 49-летний итальянец Лука Синигалья. Не удалась и попытка эвакуировать альпинистку вертолетом. На помощь вышла группа спасателей-альпинистов, но на высоте 6100 метров руководитель почувствовал недомогание, и операцию пришлось свернуть.

25 августа было принято решение прекратить спасательные работы. Наговицина числится пропавшей без вести. В феврале посол России в Киргизии Сергей Вакунов сообщил журналистам, что официальных заявлений от родственников о ее гибели не поступало. Отвечая на вопрос о возможной эвакуации тела с опасного склона, дипломат пояснил, что данный процесс находится в ведении трех сторон: непосредственно семьи пропавшей, туристических компаний и уполномоченных государственных органов Киргизии.

«По нашей информации, соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицина в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу мы готовы оказать необходимое содействие», — подчеркнул он.

Муж Наговициной также погиб в горах — в 2021 году во время совместного восхождения у него случился инсульт. Спасатели рекомендовали женщине спускаться, но она отказалась бросать супруга. Спустя год она вернулась на то же место и установила памятную табличку в его честь.

Наталья Наговицина Фото: Социальные сети

Почему не удалось спасти Наговицину

Альпинист и участник спасательной операции Александр Семенов в беседе с NEWS.ru назвал работы на высоте, где застряла Наговицина, чудом. Штатные спасатели МЧС России действуют только до 5000 метров — на Эльбрусе или Камчатке, где есть акклиматизация и готовность к выходу. На семитысячниках спасают в основном сами альпинисты, оказавшиеся рядом.

По словам Семенова, на пике Победы спасательные работы осложняют многие факторы. В прошлом году группе Павла Воробьева удалось спустить тело с пика Важа Пшавела (6918 м) — там спуск идет почти вертикально вниз, и с хорошей командой это реально. Но с высот выше 7000 метров мешает большой снежный гребень.

«Гребень — это огромный снежный надув. Пройти по нему пешком можно, но протягивать тело (или живого человека) крайне сложно: его постоянно приходится поднимать то вверх, то вниз. Если пострадавший не двигает ногами, они быстро отмирают. Для спасения нужны промежуточные теплые лагеря: палатки, снежные пещеры, постоянное согревание», — пояснил Семенов.

Все это требует большого количества подготовленных людей, которые сменяют друг друга, страхуют, переносят вещи. А гребень к тому же изрезан трещинами — альпинисты уже проваливались туда. Семенов назвал пик Победы «большой мышеловкой».

Отдельная проблема — ветер. Экипаж вертолета пришел к выводу, что сесть на гребне можно не больше одного раза. «Дойдем до нее, спустим, а заберем или нет — непонятно. Второй раз вертолет не сядет из-за ветра. Обелиск — самая нижняя часть гребня, близкая к Наталье, — там всегда ветер. Это рулетка. Мы надеялись на чудо, но объективно шансы были минимальны», — резюмировал альпинист.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Смогут ли эвакуировать тело Наговициной

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев в беседе с NEWS.ru заявил, что перенос тела погибшего альпиниста — дело крайне сложное и трудозатратное. Для эвакуации Наговициной потребуется как минимум две группы по шесть человек, а лучше три-четыре, которые будут сменять друг друга.

«Это большой риск для 18 альпинистов. Любой подвернул ногу — и у нас уже два пострадавших. А подворачивание ноги с таким грузом — это стандарт. Возникает серьезный моральный вопрос: стоит ли рисковать живыми ради погибшего», — подчеркнул спасатель.

Организация экспедиции на 12–18 человек стоит миллионы рублей. Отдельная проблема — найти добровольцев, готовых рисковать жизнью. Сотрудники МЧС занимаются эвакуацией живых, спуском тел занимаются частные лица.

Впрочем, бывает, что друзья погибшего берутся за это как за дело чести, добавил Киселев. В прошлом году его знакомые спустили с вершины тело погибшей девушки. «Операция была очень трудной, но друзья, у которых были ресурсы и которые не пожалели денег и риска, сделали это. С Наговициной сложнее: ее тело лежит почти на 800 метров выше, а на высоте каждый метр — это дополнительный риск и неимоверные усилия», — резюмировал Киселев.

В свою очередь Александр Семенов предположил, что сильные ветры на пике Победы вообще могли уничтожить останки. «Между съемками с дрона порвало один слой палатки — всего за несколько дней. Что будет за осень, зиму, весну и пол-лета? Если тело не закреплено на самостраховке, то и снимать некого», — пояснил альпинист.



Фото: Shutterstock/FOTODOM

Может ли семья требовать эвакуации тела

Ситуация осложняется не только погодой и рельефом, но и юридическим статусом Натальи Наговициной. Для Киргизии она до сих пор числится без вести пропавшей, а поиски официально прекратили в конце августа прошлого года. Без признания погибшей через суд настаивать на эвакуации тела бессмысленно, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Сначала необходимо через российский суд признать ее погибшей. Если семья пока таких шагов не предпринимала, то это первый шаг в решении о возвращении тела альпинистки», — пояснил NEWS.ru адвокат, член Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Даниил Черных-Аипов.

По его словам, даже после этого формальное право на погребение не означает обязанности государства или частных лиц спускать тело с семитысячной высоты. Ни российское, ни киргизское законодательство не содержат прямой нормы, обязывающей эвакуировать останки из крайне опасной зоны, если это угрожает жизни спасателей.

«Принцип соразмерности и защиты жизни спасателей здесь объективно ограничивает любые правовые претензии», — подчеркнул Черных-Аипов.

Ответственным по иску могла бы стать турфирма-организатор, но только если обязанность эвакуировать тело прописана в договоре. Обычно же в таких документах, наоборот, указано, что все риски, включая гибель, берет на себя сам турист. В случае с Наговициной все говорит о том, что вины организаторов нет, добавил адвокат.

МЧС Киргизии, в свою очередь, уже провело поисковую операцию и признало женщину пропавшей без вести. Для повторной активации спасателей нужны либо веские основания, либо политическое решение, считает эксперт. Компенсация морального вреда родственникам теоретически возможна, но доказать вину ответчика будет крайне сложно с учетом обстоятельств гибели и уже предпринятых мер по спасению.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Почему право на погребение есть, а исполнителя — нет

По мнению юриста и медиатора, члена Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгении Безмаленко, законные основания требовать эвакуации тела у семьи все же есть.

«Согласно закону Кыргызской Республики „О погребении и похоронном деле“, каждый человек имеет право на погребение после смерти, осуществляемое с учетом волеизъявления умершего и пожеланий родственников», — отметила она.

Кроме того, Наговицина — гражданка России, поэтому родственники вправе обратиться за дипломатическим содействием в посольство или консульство РФ в Киргизии. Однако, признала эксперт, все эти права упираются в суровую реальность: эвакуация с высоты более 7000 метров технически возможна не раньше июля 2026 года, а сами спасательные работы на таких высотах проводятся только добровольцами.

Кто же несет ответственность? Прямой юридической обязанности по спуску тела нет ни у кого, констатировала Безмаленко. МЧС Киргизии уже исчерпало возможности, федерация альпинизма не имеет полномочий обязывать эвакуацию, а консульство РФ помогает с документами, но не организует экспедиции.

Что касается компенсации, то семья может подать иск к турфирме «Ак-Сай трэвел», но шансы на взыскание значительных сумм невелики: Наговицина перед восхождением подписала расписку, взяв на себя персональную ответственность за безопасность и сняв ее с организаторов.

«Более реалистичный путь — обращение за помощью через МИД РФ», — резюмировала Безмаленко.

Читайте также:

«Три гида запретили идти в горы»: почему Наговицину так и не спасли

Перелом ноги, минус 40, голод: поиски альпинистки Наговициной окончены

Застрявшая на вершине горы альпинистка из России не выжила? Что известно