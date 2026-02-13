Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:27

Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной

Посол Вакунов: заявлений о признании альпинистки Наговицыной погибшей не было

Наталья Наговицына Наталья Наговицына Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальных заявлений от родственников российской альпинистки Натальи Наговицыной о гибели спортсменки не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов. Отвечая на вопрос о перспективах эвакуации тела альпинистки с опасного склона, дипломат указал на распределение зон ответственности. Данный процесс находится в ведении трех сторон: непосредственно членов семьи пропавшей, туристических компаний и уполномоченных государственных ведомств Киргизии.

Соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына, по нашей информации, в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие, — сказал дипломат.

Восхождение на пик Победы в Киргизии Наговицина начала в начале августа. Она входила в состав группы из четверых альпинистов. 20 августа спортсменка получила серьезную травму — перелом ноги. После этого она осталась в палатке, разбитой на высоте 7200 метров. На следующий день ее попытались спасти другие участники экспедиции, поднявшись к месту стоянки. Было предпринято несколько попыток спасти альпинистку. Для эвакуации планировали задействовать даже вертолеты. Однако все усилия оказались тщетными из-за экстремальных погодных условий.

Заместитель главы Федерации альпинизма России Александр Пятницин до этого обращал внимание на том, что факт гибели Наговициной официально не подтвержден. Любые заключения о ее судьбе, по его словам, могут строиться исключительно на документально подтвержденных фактах.

альпинисты
спортсмены
пропавшие
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Фантаст Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Появились кадры, как московское метро уходит под воду
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.