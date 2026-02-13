Появились новые детали о статусе пропавшей альпинистки Наговицыной

Официальных заявлений от родственников российской альпинистки Натальи Наговицыной о гибели спортсменки не поступало, заявил РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов. Отвечая на вопрос о перспективах эвакуации тела альпинистки с опасного склона, дипломат указал на распределение зон ответственности. Данный процесс находится в ведении трех сторон: непосредственно членов семьи пропавшей, туристических компаний и уполномоченных государственных ведомств Киргизии.

Соответствующего заявления о признании ее погибшей от сына альпинистки Михаила Сергеевича Наговицына, по нашей информации, в киргизские судебные органы не поступало. В случае его обращения к нам по этому вопросу готовы оказать необходимое содействие, — сказал дипломат.

Восхождение на пик Победы в Киргизии Наговицина начала в начале августа. Она входила в состав группы из четверых альпинистов. 20 августа спортсменка получила серьезную травму — перелом ноги. После этого она осталась в палатке, разбитой на высоте 7200 метров. На следующий день ее попытались спасти другие участники экспедиции, поднявшись к месту стоянки. Было предпринято несколько попыток спасти альпинистку. Для эвакуации планировали задействовать даже вертолеты. Однако все усилия оказались тщетными из-за экстремальных погодных условий.

Заместитель главы Федерации альпинизма России Александр Пятницин до этого обращал внимание на том, что факт гибели Наговициной официально не подтвержден. Любые заключения о ее судьбе, по его словам, могут строиться исключительно на документально подтвержденных фактах.