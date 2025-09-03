Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 15:04

В Федерации альпинизма ответили на сообщение Бони о гибели Наговициной

Федерация альпинизма России опровергла сообщение Бони о гибели Наговициной

Наталья Наговицина в представлении ИИ Наталья Наговицина в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Гибель альпинистки Натальи Наговициной пока не подтверждена, заявил в бесе с РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. Он подчеркнул, что для любых выводов о ее состоянии необходимо опираться исключительно на проверенные факты.

Телеведущая Виктория Боня во вторник опубликовала кадры с облета дроном пика Победы. Она сообщила, что Наговицина умерла.

Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации. Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты, — сказал Пятницин.

В начале августа Наговицина начала восхождение на пик Победы в Киргизии в составе группы из четырех человек. Она сломала ногу 12 августа и осталась на высоте 7200 метров в палатке. На следующий день к ней поднялись другие участники группы и попытались ей помочь. Всего было предпринято несколько попыток спасти альпинистку, в том числе с помощью вертолетов, но все они закончились неудачно из-за погоды.

Ранее Пятницин рассказал, что трое гидов отказались сопровождать Наговицину из-за ее низкого уровня подготовки. Несмотря на эти запреты, женщина самостоятельно собрала новую команду для восхождения, которая оказалась неслаженной.

альпинисты
Наталья Наговицина
погибшие
Киргизия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
«Уже надоела»: Захарова оценила возможную продажу Сафонова из-за украинца
В Федерации альпинизма ответили на сообщение Бони о гибели Наговициной
Президент Вьетнама заявил, что его страна дорожит помощью от СССР
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.