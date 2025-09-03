В Федерации альпинизма ответили на сообщение Бони о гибели Наговициной

Гибель альпинистки Натальи Наговициной пока не подтверждена, заявил в бесе с РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. Он подчеркнул, что для любых выводов о ее состоянии необходимо опираться исключительно на проверенные факты.

Телеведущая Виктория Боня во вторник опубликовала кадры с облета дроном пика Победы. Она сообщила, что Наговицина умерла.

Виктория Боня немного превысила свои возможности. Это ее частное мнение. Но я с ним никак не могу согласиться, это идет против моего понимания ситуации. Я остаюсь при своем мнении — пока не обнаружено тело и не констатирована смерть человека, ни о чем говорить нельзя. Может быть, в палатке никого нет? Все может быть. Гадать можно сколько угодно и о чем угодно, но надо опираться на факты, — сказал Пятницин.

В начале августа Наговицина начала восхождение на пик Победы в Киргизии в составе группы из четырех человек. Она сломала ногу 12 августа и осталась на высоте 7200 метров в палатке. На следующий день к ней поднялись другие участники группы и попытались ей помочь. Всего было предпринято несколько попыток спасти альпинистку, в том числе с помощью вертолетов, но все они закончились неудачно из-за погоды.

Ранее Пятницин рассказал, что трое гидов отказались сопровождать Наговицину из-за ее низкого уровня подготовки. Несмотря на эти запреты, женщина самостоятельно собрала новую команду для восхождения, которая оказалась неслаженной.