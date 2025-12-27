Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 04:03

Россиянам напомнили об окончании срока автопродления прав

Депутат Федяев: автопродление водительских прав закончится 1 января 2026 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских удостоверений, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. Он напомнил что эта временная мера, введенная ранее, больше действовать не будет.

Права, чей срок действия заканчивается в период с 1 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически считаются действительными еще три года после указанной на них даты. Это позволяет водителям планово заменить удостоверение, не создавая ажиотажа в подразделениях ГИБДД.

В свое время в 2020 году действие водительских прав продляли по указу президента, это была исключительная мера в период пандемии коронавируса <…> С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие, — подчеркнул парламентарий.

Федяев напомнил, что для поездок за границу необходимо заранее получить новые права, так как автоматическое продление действует только на территории РФ. Водителям, у которых срок прав истекает 1 января 2026 года или позже, нужно будет менять их в стандартном порядке.

Россия
водительские права
обмены
Госдума
