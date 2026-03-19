Навка поделилась ожиданиями от возвращения Валиевой на лед Навка назвала возвращение Валиевой радостным событием для фигурного катания

Возвращение россиянки Камилы Валиевой к соревнованиям является радостным событием для всего фигурного катания, заявила «Чемпионату» олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Спортсменка примет участие в Кубке Первого канала, который состоится 21 и 22 марта в Санкт-Петербурге.

Возвращение Валиевой — радостное событие для всех болельщиков, самой Камилы и всего фигурного катания. Такие спортсменки должны продолжать карьеру. Уверена, что Камила еще проявит себя, и мы будем гордиться. Надеюсь, мировая арена для нас вскоре будет открыта, — сказала Навка.

Валиева отбыла дисквалификацию за допинг и возобновила карьеру. В начале года она выступила на чемпионате России по прыжкам. 1 октября стало известно, что Валиева будет тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Навки.

До допинг-скандала спортсменка обучалась в группе Этери Тутберидзе. Валиева трогательно попрощалась с тренером, вручив ей букет цветов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала Валиевой успехов в намерении вернуться в большой спорт. Спортсменка, также возобновлявшая карьеру после перерыва, подчеркнула, что в современной одиночной дисциплине данный процесс уже значительно сложнее.