12 января 2026 в 19:33

«Это непросто»: Роднина о возвращении Валиевой и Трусовой в спорт

Роднина пожелала удачи Валиевой и Трусовой в возвращении в фигурное катание

Ирина Роднина Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Трусовой успехов в их намерении вернуться в большой спорт, передает РИА Новости. Спортсменка, также возвращавшаяся после перерыва, подчеркнула, что в современной одиночной дисциплине данный процесс уже значительно сложнее.

Пусть у девочек получится то, чего они сами себе пожелают. Чего бы мы ни желали, чего бы мы ни хотели, все зависит от них. <...> В любой ситуации это непросто. Главное — мотивация, — отметила Роднина.

Ранее стало известно, что Валиева начала подготовку программ для возвращения в соревновательную деятельность. Чемпионка мира среди юниоров до этого была дисквалифицирована Спортивным арбитражным судом. Отстранение от соревнований было связано с нарушением антидопинговых правил.

Тренер Этери Тутберидзе признавалась, что отстранение Валиевой от соревнований из-за допингового скандала стало для нее колоссальным эмоциональным ударом. Наставница звезды отметила, что тень этого скандала вокруг турнира продолжает преследовать тренерский штаб.

Ирина Роднина
Камила Валиева
Александра Трусова
фигуристки
