Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью

Согласно опросу, 41% жителей России оценивают общественное отношение к людям с ограниченными возможностями как положительное, заявили NEWS.ru в фонде «Пари и побеждай». По их данным, 44% россиян относятся к согражданам с инвалидностью нейтрально.

Спорт меняет восприятие: около половины россиян считают, что общество хорошо относится к людям с инвалидностью. Исследование фондов «Пари и побеждай», «Точка опоры» и проекта «Если быть точным» показало, что основные изменения происходят в восприятии женщин с повреждениями опорно-двигательного аппарата и количестве позитивных новостей в СМИ. Опрошенные в целом склонны оценивать отношение как позитивное: 44% характеризуют его как «нейтральное», а 41% — как «скорее положительное» или «положительное», — поделились в фонде.

Там добавили, что при оценке готовности взаимодействовать с людьми с инвалидностью выяснилось: чем более близких отношений требует ситуация, тем меньше готовность к принятию. По информации «Пари и побеждай», самое высокое согласие, более 85%, наблюдается в формальных и повседневных сценариях — при соседстве и совместной работе.

Спорт влияет на мужчин и женщин с инвалидностью тоже по-разному. Это подтверждают цифры: женщины-спортсменки с повреждениями опорно-двигательного аппарата вызывают больше эмпатии. Дружить с ними готовы 53% опрошенных. В отношении мужчин-спортсменов с ПОДА этот показатель ниже: дружбу готовы предложить лишь 47% респондентов, — заключили в фонде.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог заявил, что каждая медаль, завоеванная российскими спортсменами на Паралимпиаде, имеет огромную ценность. По его словам, результаты, показанные россиянами на соревнованиях в Италии, стали настоящим триумфом.