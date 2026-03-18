18 марта 2026 в 03:20

Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью

Около 41% россиян сочли хорошим отношение общества к людям с инвалидностью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Согласно опросу, 41% жителей России оценивают общественное отношение к людям с ограниченными возможностями как положительное, заявили NEWS.ru в фонде «Пари и побеждай». По их данным, 44% россиян относятся к согражданам с инвалидностью нейтрально.

Спорт меняет восприятие: около половины россиян считают, что общество хорошо относится к людям с инвалидностью. Исследование фондов «Пари и побеждай», «Точка опоры» и проекта «Если быть точным» показало, что основные изменения происходят в восприятии женщин с повреждениями опорно-двигательного аппарата и количестве позитивных новостей в СМИ. Опрошенные в целом склонны оценивать отношение как позитивное: 44% характеризуют его как «нейтральное», а 41% — как «скорее положительное» или «положительное», — поделились в фонде.

Там добавили, что при оценке готовности взаимодействовать с людьми с инвалидностью выяснилось: чем более близких отношений требует ситуация, тем меньше готовность к принятию. По информации «Пари и побеждай», самое высокое согласие, более 85%, наблюдается в формальных и повседневных сценариях — при соседстве и совместной работе.

Спорт влияет на мужчин и женщин с инвалидностью тоже по-разному. Это подтверждают цифры: женщины-спортсменки с повреждениями опорно-двигательного аппарата вызывают больше эмпатии. Дружить с ними готовы 53% опрошенных. В отношении мужчин-спортсменов с ПОДА этот показатель ниже: дружбу готовы предложить лишь 47% респондентов, — заключили в фонде.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Пирог заявил, что каждая медаль, завоеванная российскими спортсменами на Паралимпиаде, имеет огромную ценность. По его словам, результаты, показанные россиянами на соревнованиях в Италии, стали настоящим триумфом.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки
ДТП унесло жизнь россиянки на Пхукете
Россиянам назвали более выгодную альтернативу плитке до потолка в ванной
Россиянам объяснили порядок оплаты услуг ЖКХ в марте
«Морковка перед носом у осла». Украину унизили в ЕС: почему ее там не ждут
На пост мэра во Франции нацелились «Гитлер» и «Зеленский»
Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Краснодар
Очевидцы сообщили о взрывах в двух городах на юге России
Стало известно, как россияне относятся к людям с инвалидностью
Режим опасности атаки БПЛА ввели в российском регионе
Убит, ранен, прячется в бункере: куда пропал премьер Израиля Нетаньяху
«Демонический» имидж, брак с Вилковой, наркотики: как живет актер Любимов
ПВО не смогла отразить атаку БПЛА на посольство в Ираке
Представителям двух профессий повысят пенсионный коэффициент
В России впервые за 25 лет появится новый ГОСТ на черное золото
«Сидели на чемоданах»: туристка три дня не могла выйти из отеля в Дубае
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

