Криминалист ответил, могут ли мошенники склонить обычных людей к убийству Криминалист Игнатов: мошенники не могут склонить адекватных людей к убийству

Злоумышленники не могут дистанционно склонить психически здорового человека к совершению убийства, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов, комментируя случай, когда студентка едва не убила женщину в рамках «операции» мошенников. По его словам, невозможно представить ситуацию, при которой нормального, вменяемого гражданина кто-то по телефону заставит пойти на преступление под предлогом участия в «задании» спецслужб.

Мне эти истории с покушениями на убийства по требованию мошенников кажутся очень сомнительными. Невозможно нормального, вменяемого человека заставить по телефону взять нож или молоток и пойти кого-то убить. Даже под предлогом операции спецслужб. Первый случай, при котором футболист напал на москвичку, был явно спланированным. И студентка, намеревавшаяся убить женщину, тоже клиентом сумасшедшего дома не являлась. Поэтому я считаю, что все эти виновники преступлений заранее догадывались, что ни в какой операции спецслужб они не участвуют. Они знали, что идут убивать обычных ни в чем не повинных граждан. Невозможно людей по телефону так обработать, что они пойдут убивать, если это не полные психи, — высказался Игнатов.

По его мнению, такие преступники должны быть надолго изолированы от общества. Он добавил, что заявления о влиянии украинских мошенников могут быть лишь попыткой смягчить приговор.

Ранее стало известно, что 20-летняя студентка едва не убила 58-летнюю женщину в ходе «операции» мошенников. Злоумышленники убедили девушку, что она якобы будучи внештатным сотрудником правоохранительных органов помогает выявлять иноагентов.