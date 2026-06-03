В РФ предложили создать рейтинг управляющих компаний с оценкой от жителей

В России необходимо создать федеральный рейтинг управляющих компаний, который будет основываться на оценках собственников жилья, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его мнению, отсутствие прозрачной госсистемы приводит к тому, что недобросовестные организации продолжают работать по принципу минимальных усилий.

Отсутствие прозрачного рейтинга на базе государственной системы, на мой взгляд, приводит к тому, что недобросовестные управляющие компании продолжают работать по принципу минимальных усилий без потери клиентов. Вместо конкурентной борьбы за качество услуг на рынке ЖКХ зачастую процветает безразличие к мнению потребителя, так как смена обслуживающей организации сопряжена с бюрократическими сложностями, а информация о реальных нарушениях разрознена. Следует внедрить публичный рейтинг УК с верифицированной оценкой собственников жилья через портал ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги.Дом», — сказал Бондарь.

По его словам, сейчас покупатели жилья подходят к выбору квартиры ответственно, изучая этаж, планировку и район, но при этом совершенно не могут повлиять на то, какая компания будет обслуживать их дом. Эксперт по ЖКХ отметил, что именно эта несправедливость заставляет людей годами мириться с плохими услугами и переплачивать деньги за низкое качество работы УК.

Ключевая проблема в том, что покупатель недвижимости тщательно выбирает район, этаж и планировку, но оказывается абсолютно беспомощным перед частной обслуживающей организацией. Это приводит к тому, что люди годами живут в домах с недобросовестным управлением, переплачивая за низкое качество. Ситуацию, на мой взгляд, способен изменить именно федеральный рейтинг УК. Человек на этапе покупки квартиры в сервисе объявлений видит не только метраж, но и реальную оценку работы управляющей компании соседями, понимает частоту аварий и оперативность устранения проблем. Это создает рыночную мотивацию, — заключил Бондарь.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, член ЦК КПРФ Алексей Куринный призвал передать сферу ЖКХ под контроль государства. По его словам, это поможет предотвратить ежегодное значительное повышение тарифов на коммунальные услуги.