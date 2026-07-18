Карина Кросс предрекла победу сборной Испании на ЧМ-2026

Видеоблогер и певица Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) на фестивале VK Fest заявила, что сборная Испании станет победителем чемпионата мира по футболу — 2026, передает корреспондент NEWS.ru. В решающем матче эта команда сыграет против Аргентины.

Испания победит, — отметила Кросс.

Решающий матч ЧМ-2026 пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В полуфинальных матчах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина оказалась сильнее Англии (2:1).

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что ему будет тяжело наблюдать за развязкой чемпионата мира, где сыграют две его любимые сборные — Испании и Аргентины. По его мнению, в титульном матче все решит отдельно взятый эпизод.

До этого экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в финальном матче чемпионата мира сложно что-либо спрогнозировать. По его мнению, испанцы выглядят более сильными, однако аргентинцам на протяжении всего плей-офф благоволит фортуна.