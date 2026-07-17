«Сердце будет разрываться»: Мостовой о финале ЧМ Испания — Аргентина Мостовой заявил, что ему будет тяжело наблюдать за любимыми сборными в финале ЧМ

В финале чемпионата мира 2026 года все решит случай, считает экс-футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что ему будет сложно наблюдать за противостоянием двух любимых сборных — Испании и Аргентины.

Сердце будет разрываться. В Испании я провел много лет, а Аргентина для меня одна из сильнейших сборных, в которой играет один из лучших нападающих в истории. Кто выиграет по-футбольному? Я думаю, что это уйдет на второй план. По-футбольному здесь должна была быть сборная Франции, но когда защитник делает такую глупость... Поэтому мне кажется, что здесь все решит случай. Вот и посмотрим, кто первым ошибется, а кто ошибок не допустит, — сказал Мостовой.

Решающий матч чемпионата мира пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (Нью-Джерси) 19 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич из Словении. В полуфинальных матчах Испания обыграла Францию (2:0), а Аргентина была сильнее Англии (2:1).

Ранее экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что в финальном матче чемпионата мира — 2026 по футболу между Испанией и Аргентиной сложно что-либо спрогнозировать. По его мнению, испанцы выглядят более сильными, однако аргентинцам на протяжении всего плей-офф благоволит фортуна.