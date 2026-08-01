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01 августа 2026 в 21:50

Девушка упала на вечеринке и умерла из-за глубокого разреза осколком

В Аргентине девушка умерла во время домашней вечеринки с друзьями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Аргентине девушка умерла во время домашней вечеринки с друзьями, сообщает Need To Know. Во время ужина 32-летняя Ильда оступилась и упала на бокал, осколок которого оставил порез 10 сантиметров. Врачи боролись за жизнь пострадавшей в течение 10 дней, однако спасти ее не удалось.

Сперва власти посчитали произошедшее несчастным случаем, однако позже появилась версия, что девушку могли убить ее подруги, так как адвокат семьи Гойочеа заявил о слишком ровном разрезе на шее, который не мог оставить осколок. После допроса друзей погибшей арестовали, так как показания не сходились. Полиция начала расследование, возбуждено уголовное дело.

Ранее немецкая фитнес-инфлюенсер Лаура Виктория Хэртиг скончалась от травм, полученных в результате аварии во время медового месяца в Италии. Инцидент произошел 23 июня на горном перевале Селла, где ее велосипед столкнулся с мотоциклом, которым управлял бывший итальянский горнолыжник и участник Олимпийских игр Петер Рунггальдир. За два дня до аварии Хэртиг делилась в соцсетях свадебными фотографиями.

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