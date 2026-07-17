Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии Блогерша Хэртиг скончалась после ДТП с мотоциклом в Италии

Немецкая блогерша Лаура Виктория Хэртиг скончалась в возрасте 30 лет от травм, полученных в результате аварии во время медового месяца в Италии, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел 23 июня на горном перевале Селла, где ее велосипед столкнулся с мотоциклом, которым управлял бывший итальянский горнолыжник и участник Олимпийских игр Петер Рунггальдир. От удара велосипед развалился, а девушка упала на дорогу.

Спасатели доставили пострадавшую вертолетом в больницу Больцано, затем ее перевели в клинику в Баварии, однако спустя 19 дней она скончалась. За два дня до аварии Хэртиг делилась в соцсетях свадебными фотографиями и рассказывала о медовом месяце в Доломитовых Альпах.

Мотоциклист также получил серьезные травмы. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура Тренто.

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