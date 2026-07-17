Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
17 июля 2026 в 14:15

Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии

Блогерша Хэртиг скончалась после ДТП с мотоциклом в Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Немецкая блогерша Лаура Виктория Хэртиг скончалась в возрасте 30 лет от травм, полученных в результате аварии во время медового месяца в Италии, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел 23 июня на горном перевале Селла, где ее велосипед столкнулся с мотоциклом, которым управлял бывший итальянский горнолыжник и участник Олимпийских игр Петер Рунггальдир. От удара велосипед развалился, а девушка упала на дорогу.

Спасатели доставили пострадавшую вертолетом в больницу Больцано, затем ее перевели в клинику в Баварии, однако спустя 19 дней она скончалась. За два дня до аварии Хэртиг делилась в соцсетях свадебными фотографиями и рассказывала о медовом месяце в Доломитовых Альпах.

Мотоциклист также получил серьезные травмы. Обстоятельства происшествия расследует прокуратура Тренто.

Ранее сообщалось, что Элеонора Николаева, жена народного артиста России Юрия Николаева, умерла в возрасте 75 лет 12 июля 2026 года. Ее похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище. Причина смерти не разглашается, организацией похорон занимались семьи их племянников.

Европа
блогеры
смерти
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог развеял популярный миф о характере хозяев питомцев
Журналист-иноагент получил заочный приговор
Стали известны последствия атак ВСУ по Белгородской области
Налет на Калугу, ранение грудничка, приговор шпиону: ВСУ атакуют РФ 17 июля
Львова-Белова рассказала о Спасенной в Константиновке девочке
Петербургская полиция задержала мужчину по делу о краже на 3,3 млн рублей
Евросоюз впервые ввел новый вид санкций против России
Россельхознадзор усомнился в происхождении цветов из Ирана
Раскрыта причина смерти вдовы Юрия Николаева
Врач предупредила, когда похудение становится нездоровым
Финансист объяснил, какие поломки может вызвать некачественное топливо
Карл III утолил печаль от вылета сборной Англии с ЧМ-2026 пинтой пива
Назначен новый премьер-министр Британии
Фитнес-инфлюенсерша погибла в медовый месяц в Италии
Аршавин вспомнил, как его раздели петербургские грабители
Фанера стала «средством связи» для жителей Константиновки
Путин рассказал о важности Азии для развития России
Политолога Барбашина объявили в розыск после признания иноагентом
Легковушка воспламенилась на ходу и выгорела дотла
В России могут измениться правила индексации пенсий и соцвыплат
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу
Общество

Закрываю «Нежинский» из огурцов на зиму — зимой банка улетает за ужином, вкусно к картошке и к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.