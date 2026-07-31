Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву

Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву

В начале июня 2024 года в поселке Жолымбет в Казахстане пропала мать двоих детей, 34-летняя Зарема Оздоева. На поиски отправились сотни людей, но нашли тело девушки спустя несколько дней в паре шагов от квартиры. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

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Зарема исчезла ранним утром 3 июня. Она возвращалась с ночной смены на золотодобывающем руднике, где работала оператором подъемной машины. В 6:45 Зарема отправила подруге Анаре Сагнаевой последнее голосовое сообщение. В нем слышен щелчок дверной ручки от квартиры, где жила девушка с двумя сыновьями и 20-летней племянницей.

Первой тревогу забила сама Анара, но ее поведение сразу показалось странным руководителю поисковых отрядов «Лидер KZ» Айзаде Жусуповой. Именно она настояла на том, чтобы полиция позволила осмотреть квартиру Анары, которую та купила этажом выше в доме, где жила Зарема. В итоге там были найдены тряпки с алой грязью и нож.

Известно, что Анара и Зарема дружили со второго класса начальной школы. Анара дважды была вдовой, а Зарема в разводе. После пертурбаций в личной жизни молодые мамы снова сблизились и часто оставляли друг у друга детей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В то же время Зарема нигде не работала и после гибели второго мужа злоупотребляла алкоголем. Квартиру она смогла купить отчасти на деньги, которые заняла у лучшей подруги — та дала ей 800 тысяч тенге (примерно 131 тысяча рублей). Другую значительную часть внес ухажер Сагнаевой — 45-летний электрик Сергей Назаров.

Близкие Заремы знали, что девушка одолжила деньги из средств, которые были нужны для установки памятника на могиле ее мамы. Подруга не спешила отдавать долг. Тогда Зарема начала требовать от Сагнаевой продать купленную квартиру, чтобы вернуть ей деньги.

Очки мамы и тело под мешками

Первые зацепки появились, когда дети Заремы поделились своими подозрениями с двоюродной сестрой мамы Лидией Оздоевой.

«Один из них мне просто ни с того ни с сего говорит: „Лид, ты знаешь, мы больше Анаре не доверяем. Я в тот день часов в 12 нашел очки возле порога. Они похожи были на те, в которых мама была. У меня забрала их Анара, выхватила“», — рассказывает Лидия в интервью Елене Погребижской.

Когда волонтеры начали спрашивать Анару про очки, она впервые начала путаться в показаниях. Она то утверждала, что это ее аксессуар, то говорила, будто у нее и Заремы были одинаковые модели. Всего было озвучено три версии. Волонтеры, сопоставив фото с камер видеонаблюдения на проходной рудника, поняли, что именно в этих очках Зарема выходила с работы.

В заброшенной квартире напротив волонтеры нашли среди мусора ключ для SIM-карты и фотографии детей Заремы, вынутые из чехла ее телефона. Самая же страшная находка ждала их в комнате с грудой мешков со строительным мусором и хламом. Эти завалы своими руками решила разобрать волонтер Айзада.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Около шести мешков стояли в кучке. Было темно и волонтер мне подсвечивал фонарем. Когда разбирала третий мешок, увидела чехол от телефона сиренево-розового цвета. И телефон разбитый. Когда открыла четвертый мешок, увидела черные мокасины и ноги. Не хотела верить и думала: „А вдруг это все-таки манекен?“ Чтобы убедиться, открыла другую сторону — там увидела голову с растрепанными волосами», — рассказывает Айзада.

Зарема была до неузнаваемости изувечена: сломана подъязычная кость и семь ребер, рот разрезан от уха до уха, на теле виднелись следы ожогов от сигарет и огромная гематома на голове.

При этом полиция дважды осматривала все квартиры и помещения в подъезде. Позже в личной беседе сотрудники признавались волонтерам, что их коллеги «опозорились».

«Белизна» и запертые собаки

Дальше выяснились другие подробности: сразу после исчезновения Заремы Анара наняла уборщицу, чтобы та экстренно отмыла подъезд «Белизной». Кроме подъезда, она просила вымыть полы в своей новоприобретенной квартире и в заброшенной квартире, где позже был найден труп Заремы. Именно поэтому поисковые собаки не могли взять след — запах был перебит химикатами.

Кроме того, выяснилось, что накануне исчезновения Анара и племянница Заремы, 20-летняя Хади, заперли в сарае собаку Заремы. Родственники уверены, что это было сделано для того, чтобы овчарка не помешала преступлению.

В итоге Анара оказалась в числе подозреваемых и довольно скоро назвала следователям имя убийцы. Девушка настаивала, что с подругой расправился тот самый Сергей Назаров — любовник, который помог Анаре с приобретением жилья. Позже она по согласованию со следствием вела на встрече с мужчиной скрытую аудиозапись, где пыталась вывести мужчину на признание.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

По словам свидетелей, Анара открыто заявляла, что Сергей «готов убить Зарему» ради нее. Девушка жаловалась случайным знакомым, что подруга излишне контролирует ее. Зареме действительно не нравился образ жизни Анары, включавший постоянные гулянки, к которым она привлекала и племянницу Хади.

Последняя признавалась на допросе, что видела Назарова утром в день убийства в подъезде, о чем сказала Анаре. Но подруга в ответ пригрозила ей: «Если ты расскажешь кому-нибудь об этом, я завалю тебя и отсижу».

В суде Сергей заявлял, что прекрасно видел, как Анара записывает разговор на телефон, и просто подыгрывал ей, чтобы защитить возлюбленную от тюрьмы. Мужчина рассказывал следователю, что пришел «просто поговорить», Зарема испугалась и побежала, он ее догнал, случайно задушил, а все переломы и раны она получила, потому что он «упал сверху» и «бросал на нее мешки с цементом».

Сестра убитой Лидия уверена, что убивали девушку несколько человек. Одной из них при этом была девушка.

«Думаю, что она участвовала в убийстве. Вырванные с клоком волосы — ну какой мужик будет таскать за волосы? <...> Чтобы все ребра сломать, это надо очень большой размах. Я считаю, что убивали в квартире у Сагнаевой, где она делала ремонт. Считаю, что она тоже участвовала в убийстве», — уверена Лидия.

«Король вернулся»

В итоге суд не стал переквалифицировать дело на «убийство с особой жестокостью» или признавать наличие сговора. Сергей Назаров получил 10,5 лет колонии. Анара, которую следствие изначально считало подстрекателем, получила всего два года за укрывательство. В колонии она отсидела всего три месяца.

Хади, которая, по мнению семьи, была третьим соучастником, избежала наказания и уехала в Астану. Сама же Анара, не испытывает никаких угрызений совести.

«Сюрприз-сюрприз, ублюдки! Король вернулся», — записала Анара видео в своем TikTok после освобождения, затягиваясь сигаретой.

Двоюродная сестра Заремы Лида и остальные родственники продолжают писать жалобы в Генеральную прокуратуру и Верховный Суд. Они требуют пересмотра дела.

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