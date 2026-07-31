Расчленил и упаковал в чемодан: кто убил россиянку в Белграде?

Расчленил и упаковал в чемодан: кто убил россиянку в Белграде?

Полиция Сербии завершила поиски россиянки Людмилы Турковой, пропавшей в Белграде по дороге в клуб. Ее тело нашли в чемодане в пригороде сербской столицы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом.

Ушла в клуб и пропала

28-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова пропала в белградском муниципалитете Палилула. Как отметили в посольстве России в Сербии, близкие обратились в полицию с заявлением об исчезновении девушки 29 июля.

На сообщения отвечать россиянка перестала за несколько дней до этого. Вечером 25 июля она собиралась пойти в клуб и с тех пор не выходила на связь.

СМИ писали, что в последние годы Людмила работала промоутером, барменом и боди-арт-моделью.

Девушка с татуировками

В ориентировках указывалось, что рост пропавшей девушки составляет 164 сантиметра, вес — около 55 килограммов. У нее длинные светлые волосы, пирсинг в носу и несколько татуировок на теле. Предположительно, в день исчезновения она была одета в черные легинсы или одежду светлых тонов.

«Особые приметы: тату на левой ноге (передняя часть бедра) — две змеи. Большая каллиграфия на правой голени спереди. Тату в японском стиле на солнечном сплетении. И еще несколько мелких татуировок», — было указано в ориентировке.

Задержан турок

31 июля местные СМИ сообщили, что расчлененное тело Турковой было найдено на окраине Белграда. По подозрению в убийстве был задержан 25-летний гражданин Турции. Портал Telegraf писал, что задержанных несколько.

По версии следствия, подозреваемый убил девушку в арендованной квартире 26 июля и поместил тело в чемодан, который затем спрятал в канале. После преступник пытался сбежать из страны через аэропорт Никола Тесла, пишет издание Kurir.

Тело девушки было доставлено в Институт судебной медицины, где после вскрытия будет официально установлена ​​личность жертвы, а также уточнены причина и время смерти.

Чемодан с телом в канале «Визель» нашла служебная собака Аки и ее кинолог Владан Ковачевич, подтвердил министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Он подчеркнул, что без помощи кинологической службы тело девушки искали бы еще долго.

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