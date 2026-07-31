Матч РПЛ перенесли в другой город из-за последствий ураганного ветра Матч «Ростов» — ЦСКА перенесен в Москву из-за повреждения крыши стадиона

Матч 3-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА перенесли из Ростова-на-Дону в Москву, сообщает пресс-служба РПЛ в Telegram-канале. Причиной послужило повреждение «Ростов Арены» из-за ураганного ветра.

Изменена очередность проведения матчей между клубами «Ростов» и ЦСКА в связи с повреждением инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванным стихийным бедствием. Решение принято по согласованию с президентом РПЛ и в соответствии с приказом президента РФС, — говорится в сообщении.

Согласно обновленному расписанию, встреча между командами состоится 3 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», а матч второго круга пройдет в рамках 18-го тура чемпионата России. Точная дата станет известна позднее.

Ранее стало известно, что в результате ураганного ветра в Ростовской области пострадали 110 многоквартирных домов, семь из них — в самом Ростове-на-Дону. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, водоснабжение удалось восстановить во всех частях области.

До этого сообщалось, что в Ростовской области из-за стихии было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Губернатор отметил, что ураган также привела к различным перебоям в работе электроэнергии.