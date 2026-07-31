Моор раскрыл масштабы паводка в Тюмени Моор сообщил о подтоплении 47 домов из-за паводка в Тюмени и Тюменском округе

Паводок стал причиной подтопления 47 жилых домов в Тюмени и Тюменском округе, сообщил губернатор Александр Моор в МАКСе. По его словам, за последние сутки прибавилось четыре подтопленных строения. Эвакуированы 52 человека, из них 38 размещены в пунктах временного размещения, остальные — у близких.

Новые подтопления фиксируем каждый день — за последние сутки от воды пострадали четыре жилых дома: по два в Тюмени и поселке Новотарманский. Всего подтоплено 47 жилых домов в Тюмени и населенных пунктах Тюменского округа. Из зоны подтопления эвакуировано 52 человека, в том числе девять детей. В трех ПВР размещено 38 человек, остальные — у родственников, — сообщил Моор.

Ранее в информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что за сутки уровень воды в реке Туре поднялся всего на два сантиметра. Причиной летнего паводка власти назвали обильные осадки.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала года от весенних и дождевых паводков пострадали более 1,1 тыс. населенных пунктов. Затоплено свыше 14 тыс. жилых строений и 122 социальных объекта. В ведомстве подчеркнули, что масштаб наводнений из-за ливней заметно превысил прошлогодние показатели.