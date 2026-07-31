Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны Кабмин запретил майнинг в Подмосковье и части Курской области до 2032 года

Правительство РФ ввело запрет на майнинг криптовалюты в Московском регионе и части Курской области на период с августа 2026 года до конца 2032 года. Данное ограничение закреплено в постановлении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Запрет касается Москвы, Московской области, а также восьми муниципальных округов и города Льгова в Курской области. Под ограничения подпадают не только крупные дата-центры, но и частные фермы, расположенные в указанных субъектах.

Ранее в Тверской области нашли нелегальную майнинговую ферму. Сотрудники местного управления по борьбе с киберпреступлениями выявили нарушение в поселке Максатиха. По данным ведомства, ущерб превысил 4,7 млн рублей.

До этого майнинговую ферму нашли в лесу Иркутского района. Она была подключена к опоре электропередачи. Все найденное оборудование было изъято. Начата проверка по факту незаконного подключения к электросетям, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.