Майнинговую ферму обнаружили в тайге под Иркутском Полицейские нашли подключенную к ЛЭП майнинговую ферму в лесу под Иркутском

В лесу Иркутского района полиция обнаружила подключенную к опоре электропередач майнинговую ферму, оборудование изъято, сообщило в МАКСе ГУМВД по Иркутской области. Проводится проверка по факту незаконного подключения к электросетям.

В дежурную часть отдела полиции Иркутского района поступило сообщение от Иркутской электросетевой компании об обнаружении майнинг-фермы в деревне Столбова. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили 12 устройств, незаконно подключенных к ближайшей опоре электропередач и накрытых маскировочной сеткой. Полицейские изъяли обнаруженную технику. По предварительным данным, ущерб энергосистеме региона может составить более 2,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Тюмени обнаружила на своем дачном участке майнинговую ферму, замаскированную под пчелиные ульи. Потерпевшая приобрела землю в 2025 году, однако из-за проблем с дорогами целый год не могла туда приехать. На участке она заметила странные конструктивные сооружения, издававшие сильный гул. Внутри деревянных коробок вместо насекомых находились работающие устройства для добычи криптовалюты.