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22 июля 2026 в 14:18

Майнинговую ферму обнаружили в тайге под Иркутском

Полицейские нашли подключенную к ЛЭП майнинговую ферму в лесу под Иркутском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В лесу Иркутского района полиция обнаружила подключенную к опоре электропередач майнинговую ферму, оборудование изъято, сообщило в МАКСе ГУМВД по Иркутской области. Проводится проверка по факту незаконного подключения к электросетям.

В дежурную часть отдела полиции Иркутского района поступило сообщение от Иркутской электросетевой компании об обнаружении майнинг-фермы в деревне Столбова. На место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

В лесном массиве сотрудники полиции обнаружили 12 устройств, незаконно подключенных к ближайшей опоре электропередач и накрытых маскировочной сеткой. Полицейские изъяли обнаруженную технику. По предварительным данным, ущерб энергосистеме региона может составить более 2,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Тюмени обнаружила на своем дачном участке майнинговую ферму, замаскированную под пчелиные ульи. Потерпевшая приобрела землю в 2025 году, однако из-за проблем с дорогами целый год не могла туда приехать. На участке она заметила странные конструктивные сооружения, издававшие сильный гул. Внутри деревянных коробок вместо насекомых находились работающие устройства для добычи криптовалюты.

Регионы
Иркутская область
майнинг
криптовалюты
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