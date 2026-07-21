Майнеры замаскировали криптоферму под пасеку Жительница Тюмени обнаружила на своей даче нелегальную майнинговую ферму

Жительница Тюмени обнаружила на своем дачном участке майнинговую ферму, замаскированную под пчелиные ульи, сообщает Telegram-канал Baza. Потерпевшая по имени Марта приобрела землю в 2025 году, однако из-за проблем с дорогами целый год не могла туда приехать.

Когда хозяйка наконец добралась до участка, она заметила странные конструктивные сооружения, издававшие сильный гул. Внутри деревянных коробок вместо насекомых находились работающие устройства для добычи криптовалюты. Неизвестные злоумышленники нелегально подключили оборудование к общей электросети, из-за чего переплата распределялась между всеми местными потребителями и долгое время оставалась незамеченной.

Владелица участка сразу же обратилась с заявлением в правоохранительные органы для поиска захватчиков земли. Вскоре сотрудники полиции прибыли на место и изъяли всю обнаруженную аппаратуру. На данный момент полиция устанавливает личности организаторов подпольного криптобизнеса.

Ранее пермские полицейские нашли в гараже местного жителя майнинговую ферму. Прокуратура намерена возбудить уголовное дело по фактам незаконного предпринимательства и причинения имущественного ущерба в особо крупном размере.