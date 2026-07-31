В российских лесах практически исчез один вид грибов Mash: в лесах России практически не осталось белых грибов

В российских лесах резко сократилась популяция белых грибов из-за изменения климата и развития грибного туризма, сообщает Тelegram-канал Mash. Так, участники групп часто не соблюдают предписания гидов, используя неверные методики сбора, что вредит лесной почве.

Например, туристы выкапывают или вырывают грибы вместо того, чтобы аккуратно их срезать. Из‑за этого нарушается почвенный слой и уничтожается лесная подстилка, которая критически важна для формирования грибницы и дальнейшего роста белых грибов.

Помимо грибного туризма, на сокращение популяции существенно влияют климатические изменения и ухудшение экологической обстановки — в том числе из‑за антропогенной деятельности. Негативное воздействие также оказывают качество воды и накопление в окружающей среде загрязняющих веществ: все это нарушает баланс лесной экосистемы. Эксперты прогнозируют, что предстоящий сезон белых грибов, который традиционно стартует в сентябре, окажется неурожайным.

Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал, что грибы во время сбора можно как срезать, так и выкручивать. Он отметил, что заниматься тихой охотой стоит вдали от дорог и промышленных зон.