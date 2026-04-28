28 апреля 2026 в 08:11

Масштаб депопуляции в Китае сравнили с населением европейской страны

SCMP: масштаб депопуляции в Китае можно сравнить с населением Франции

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press
Убыль населения Китая в ближайшие 10 лет может составить 60 млн человек, передает South China Morning Post со ссылкой на данные исследовательской компании. По словам автора отчета Аллена Фэна, такой показатель сравним с населением всей Франции.

В наиболее развитых провинциях страны наблюдается сокращение населения, что повлияет на общий уровень потребления и будущую производительность труда, — отметил он.

В материале сказано, что сокращение экономики негативно повлияет на производительность труда, потребление и соцобеспечение. По словам аналитиков, речь идет и о более богатых прибрежных провинциях, которые на протяжении последних 40 лет во многом обеспечивали экономический рост страны.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин заявил, что мировое сообщество в настоящее время стоит на пороге демографической катастрофы. По его словам, население Земли начнет сокращаться уже через 20 лет. В частности, по его прогнозу, пик населения планеты придется на 2046 год.

Азия
Китай
популяция
демография
