В Якутии займутся восстановлением популяции бизонов

В Якутии детенышей краснокнижных бизонов перевезут в пункт мониторинга для восстановления популяции, сообщает ОТР. Животным предстоит преодолеть более 100 километров.

Сообщается, что на протяжении всего пути бизонов будут сопровождать специалисты. Они будут следить за состоянием и рационом животных.

Проект, направленный на восстановление популяции бизонов, функционирует уже на протяжении 20 лет. Участие принимает еще ряд регионов — Иркутская, Магаданская и Ростовская области.

Ранее сообщалось, что торговые сети подписали соглашение о сотрудничестве с АО «Татспиртпром» в рамках экопроекта по сохранению и восстановлению популяции снежного барса — одного из самых редких и уязвимых видов животных в России и в мире. В рамках проекта компании-партнеры окажут финансовую поддержку Центру сохранения биологического разнообразия «Снежный барс», расположенному на Алтае.