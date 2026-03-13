«У нас тоже остается вопрос»: иранский посол о сбитых в Турции ракетах

«У нас тоже остается вопрос»: иранский посол о сбитых в Турции ракетах Посол Ирана в Анкаре заявил о непричастности Тегерана к сбитым в Турции ракетам

Тегеран не причастен к инцидентам с падением ракет на территории Турции, заявил журналистам посол Ирана в Анкаре Мохаммад Хасан Хабиболлазаде. Он предложил создать совместную техническую группу для расследования происшествий. По его словам, которые приводит Yeni Şafak, ракеты были запущены третьей стороной.

Дипломат подчеркнул, что Иран уважает национальный суверенитет Турции. Он также указал, что военное и внешнеполитическое ведомства страны уже официально опровергли информацию об обстрелах турецкой территории.

Для урегулирования этой ситуации и разрешения разногласий мы предложили создать техническую группу для более тщательного изучения произошедшего. Потому что у нас тоже остается вопрос, как это могло произойти, — отметил он.

Ранее силы НАТО в Восточном Средиземноморье уничтожили баллистическую ракету, выпущенную из Ирана и вошедшую в воздушное пространство Турции. Это уже третий подобный инцидент с 4 марта. В министерстве подчеркнули, что все необходимые меры защиты принимаются решительно против любой угрозы. С Ираном ведутся переговоры для выяснения обстоятельств произошедшего.