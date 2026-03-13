Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Забудьте про скучные бублики! Эти симиты — та самая магия Стамбула. Готовятся просто, а пахнут, будто их только достали из печи

Фото: D-NEWS.ru
Аромат свежеиспеченных симитов — это запах утра в Стамбуле. Он витает на каждом углу, смешиваясь с густым кофе и обещанием нового дня. Этот рецепт — не просто выпечка, а возможность перенести кусочек турецкой души к своему столу. Всего несколько простых шагов отделяют вас от идеальных бубликов с той самой хрустящей кунжутной коркой и мягкой, эластичной сердцевиной.

Что понадобится

Мука пшеничная высшего сорта, 500 г + немного для подпыла, вода теплая, 300 мл, дрожжи сухие активные, 7 г (или 20 г свежих), сахар, 1 ст. л., соль, 1 ч. л., масло оливковое, 2 ст. л., кунжут белый, 100–120 г для обсыпки.

Как я его готовлю

В отдельной емкости растворяю дрожжи и сахар в теплой воде, даю постоять минут 5–7. Вливаю эту опару в просеянную муку, добавляю соль и начинаю замешивать. Когда масса станет однородной, ввожу оливковое масло порциями, продолжая вымешивать, пока тесто не вберет его полностью. Перекладываю тесто на слегка припыленную мукой столешницу и мешу еще около 10 минут, пока оно не станет гладким, эластичным и не перестанет липнуть к рукам. Формирую шар, кладу его обратно в миску, накрываю влажным полотенцем или пищевой пленкой и оставляю в тепле на 15–20 минут для отдыха.

Обжариваю кунжут на сухой сковороде до легкого золотистого оттенка и характерного аромата, постоянно помешивая, чтобы не подгорел. Подошедшее тесто делю на 4 равные части, каждую скатываю в аккуратный шарик, накрываю и даю «расслабиться» еще 15 минут. После этого каждый шарик раскатываю руками в длинный цилиндр-колбаску, смазываю его тонким слоем оливкового масла, снова накрываю и оставляю на 10 минут — это поможет легко раскатать жгут без сопротивления.

Каждую колбаску раскатываю в длинный жгут примерно 80–100 см, складываю его пополам, скручиваю две половинки между собой в плотную веревочку и соединяю концы, формируя идеальный бублик. Каждый сформированный симит быстро окунаю в миску с холодной водой, а затем обильно обваливаю в подготовленном кунжуте со всех сторон. Выкладываю бублики на противень, застеленный пергаментом, и даю им расстояться в теплом месте 20–30 минут. Тем временем разогреваю духовку до 200 °C. Выпекаю симиты около 20–25 минут до глубокого золотистого цвета.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
