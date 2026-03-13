Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин

Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин

Беру тонкий лаваш, любимый сыр и свежую зелень — и готовлю хрустящие, румяные конвертики прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого перекуса.

Его необычность в том, что из минимального набора продуктов получается такая вкуснятина, что настоящие хачапури отдыхают в сторонке. Никакого теста и долгой возни — просто завернул и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие конвертики с аппетитной, слегка пузырчатой корочкой, а внутри — тягучий, расплавленный сыр с ароматной зеленью. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и все, кто пробовал, навсегда забывают про хачапури.

Для приготовления вам понадобится: два тонких лаваша, 200 граммов твердого сыра (можно сулугуни или смесь сыров), пучок свежей зелени (укроп, петрушка), одно яйцо, немного растительного масла для жарки. Сыр натрите на крупной терке, зелень мелко порубите и смешайте с сыром.

Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники. На каждый кусочек выложите сырную начинку, сверните конвертиком. Яйцо слегка взбейте вилкой. Обмакните каждый конвертик в яйцо с обеих сторон. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте конвертики на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.