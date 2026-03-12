Деревенская пицца с копченой курочкой: беспроигрышное тесто на молоке и дрожжах

Эта домашняя пицца «Деревенская» получается особенно уютной и сытной. Пышное тесто на молоке, ароматная копченая курица, много зелени и тянущаяся моцарелла делают ее похожей на настоящую деревенскую выпечку — простой рецепт, который всегда удается.

Основа — мягкое дрожжевое тесто. Оно получается нежным и слегка пышным, поэтому отлично держит сочную начинку.

Ингредиенты для теста: молоко — 250 мл, сахар — 2 ст. л., сухие дрожжи — 11 г, сливочное масло — 125 г (растопленное), мука — 350–400 г, соль — 1/2 ч. л. Начинка: моцарелла — около 250 г, зелень (зеленый лук и укроп) — примерно 100 г, копченая курица — 200–250 г, тертый сыр — 100 г, соль, черный перец, манка — 1 ст. л.

Сначала приготовьте опару: в теплом молоке смешайте дрожжи, немного сахара и муки, оставьте на 10 минут. Затем добавьте оставшееся молоко, растопленное масло, соль и муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его в тепле примерно на час.

Тесто разделите на две части и раскатайте круги. Посыпьте основу щепоткой манки, чтобы она не размокала. Сверху распределите моцареллу с зеленью, разложите кусочки копченой курицы и посыпьте сыром. Выпекайте при 200 °C около 20–25 минут до румяной корочки.

