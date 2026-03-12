Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 11:15

Деревенская пицца с копченой курочкой: беспроигрышное тесто на молоке и дрожжах

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эта домашняя пицца «Деревенская» получается особенно уютной и сытной. Пышное тесто на молоке, ароматная копченая курица, много зелени и тянущаяся моцарелла делают ее похожей на настоящую деревенскую выпечку — простой рецепт, который всегда удается.

Основа — мягкое дрожжевое тесто. Оно получается нежным и слегка пышным, поэтому отлично держит сочную начинку.

Ингредиенты для теста: молоко — 250 мл, сахар — 2 ст. л., сухие дрожжи — 11 г, сливочное масло — 125 г (растопленное), мука — 350–400 г, соль — 1/2 ч. л. Начинка: моцарелла — около 250 г, зелень (зеленый лук и укроп) — примерно 100 г, копченая курица — 200–250 г, тертый сыр — 100 г, соль, черный перец, манка — 1 ст. л.

Сначала приготовьте опару: в теплом молоке смешайте дрожжи, немного сахара и муки, оставьте на 10 минут. Затем добавьте оставшееся молоко, растопленное масло, соль и муку и замесите мягкое тесто. Оставьте его в тепле примерно на час.

Тесто разделите на две части и раскатайте круги. Посыпьте основу щепоткой манки, чтобы она не размокала. Сверху распределите моцареллу с зеленью, разложите кусочки копченой курицы и посыпьте сыром. Выпекайте при 200 °C около 20–25 минут до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из кефира, яйца и яблока. Готовим сладкие «чебуреки».

Проверено редакцией
Читайте также
Пачка готового теста и 3 минуты — пицца в кармашке вкуснее обычной. Румяная, хрустящая, с тягучим сыром
Общество
Пачка готового теста и 3 минуты — пицца в кармашке вкуснее обычной. Румяная, хрустящая, с тягучим сыром
Лью кипяток прямо в муку: пицца получается мягкой и на следующий день даже вкуснее. Интересный, но простой рецепт
Общество
Лью кипяток прямо в муку: пицца получается мягкой и на следующий день даже вкуснее. Интересный, но простой рецепт
Оливье, прощай! Картофельный салат по-домашнему — сытно, быстро, недорого
Семья и жизнь
Оливье, прощай! Картофельный салат по-домашнему — сытно, быстро, недорого
Замороженная вишня и пачка слоеного теста: идеальный сладкий рулет
Семья и жизнь
Замороженная вишня и пачка слоеного теста: идеальный сладкий рулет
Самые нежные пирожки с курицей и грибами — просто и быстро
Семья и жизнь
Самые нежные пирожки с курицей и грибами — просто и быстро
пицца
простой рецепт
курица
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по ядерному объекту в Иране
Иранский «огненный дождь» над Израилем попал на фото
Стало известно, где похоронят найденного мертвым в квартире Гнеушева
Названа возможная цена продажи предприятия «Союз-М»
ЕС пообещал накачивать Украину деньгами при одном условии
Бизнес-эксперт рассказал о способах обмана во время закупок
Юрист дал советы, как уменьшить риск блокировки счета при переводах
ЦБ сообщил о завершении переноса повышения налогов в цены
Еще двум жертвам ЧП на Иркутском авиазаводе потребовалась помощь медиков
Проект «Открытые сцены Ордынки» прошел в Москве 10 марта
Энергетик оценил вероятность скорого снятия санкций США с России
В Госдуме рассказали, когда ключевая ставка снизится до 3-4%
Суд принял решение по гражданских искам в деле о теракте в «Крокусе»
Украинку лишили гражданства России за критику СВО
Румыния попросила у США разрешение возобновить работу НПЗ ЛУКОЙЛа Petrotel
«Серьезный удар»: Пушилин о последствиях освобождения Доброполья для ВСУ
Держали раба на цепи в холодном коровнике: в Якутии посадили отца и сына
Армения впервые в своей истории станет страной-транзитером
Стало известно, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Ирану
Лор предупредила, чем опасен отказ от шапки в начале весны
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.