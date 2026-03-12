Картошка скучно, скажете вы? Но есть же Романофф — это картофельное чудо за 10 минут

Картофель Романофф! Если добавить чеснок и кусочки сырокопчёного бекона, вкус получается ещё насыщеннее и аппетитнее. Сверху — румяная сырная корочка, внутри — мягкий сочный картофель. Такое блюдо отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Готовится всё довольно просто. Картофель натирают на крупной тёрке, благодаря чему он быстро пропекается и становится нежным.

Ингредиенты: картофель — 5–6 шт., сыр — около 150 г, сметана — 3–4 ст. л., чеснок — 2 зубчика, сырокопчёный бекон — 80–100 г, соль и чёрный перец — по вкусу.

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке. Сыр также натрите, немного оставьте для верха. Бекон нарежьте небольшими кусочками, чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.

В миске соедините картофель, большую часть сыра, сметану, бекон и чеснок. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Разложите массу по небольшим формам или в одну форму для запекания, не утрамбовывая.

Запекайте при 180 °C около 30–40 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку ещё на несколько минут, чтобы появилась аппетитная золотистая корочка.

