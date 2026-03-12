Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 13:15

Картошка скучно, скажете вы? Но есть же Романофф — это картофельное чудо за 10 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картофель Романофф! Если добавить чеснок и кусочки сырокопчёного бекона, вкус получается ещё насыщеннее и аппетитнее. Сверху — румяная сырная корочка, внутри — мягкий сочный картофель. Такое блюдо отлично подходит и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Готовится всё довольно просто. Картофель натирают на крупной тёрке, благодаря чему он быстро пропекается и становится нежным.

Ингредиенты: картофель — 5–6 шт., сыр — около 150 г, сметана — 3–4 ст. л., чеснок — 2 зубчика, сырокопчёный бекон — 80–100 г, соль и чёрный перец — по вкусу.

Картофель очистите и натрите на крупной тёрке. Сыр также натрите, немного оставьте для верха. Бекон нарежьте небольшими кусочками, чеснок мелко порубите или пропустите через пресс.

В миске соедините картофель, большую часть сыра, сметану, бекон и чеснок. Посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Разложите массу по небольшим формам или в одну форму для запекания, не утрамбовывая.

Запекайте при 180 °C около 30–40 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку ещё на несколько минут, чтобы появилась аппетитная золотистая корочка.

Ранее мы делились рецептом из кефира, яйца и яблока. Готовим сладкие «чебуреки».

Проверено редакцией
Читайте также
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Общество
Новенький слоёный салат покорил всех — «Белая ночь». Баночка маринованных грибов в огранке из мяса и картофеля
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Общество
Творожные завитушки с курагой и орехами — пеку на противне без масла: нежнее обычных сырников и без лишних калорий
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Общество
Цветы в вазе не вянут неделями: простой способ сохранить свежесть без химии и аспирина
Это не салат, а чудо! Готовим «Одуванчик» с яйцами и жареной картошкой
Общество
Это не салат, а чудо! Готовим «Одуванчик» с яйцами и жареной картошкой
Картошка, чеснок и немного зелени — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются вкуснее и нежнее драников
Общество
Картошка, чеснок и немного зелени — вот и весь секрет моих любимых лепешек. Получаются вкуснее и нежнее драников
картофель
картошка
бекон
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Переживший теракт в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.