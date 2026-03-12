Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:22

Собянин рассказал о планах по весенней уборке Москвы

Собянин заявил, что весеннюю уборку Москвы завершат до 1 мая 2026 года

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Весеннюю уборку Москвы завершат до 1 мая 2026 года, пишет «Москва 24» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина. По его словам, работы начнутся в ближайшее время, как только позволит погода. Он отметил, что за этот период специалисты приведут в порядок как городские, так и внутридворовые территории.

Планируется провести ремонт детских и спортивных площадок, а также обновить контейнерные зоны, рассказал Собянин. Кроме того, специалисты должны будут модернизировать цоколи и фасады жилищных зданий, входные группы, козырьки подъездов, подвальные и чердачные помещения.

В ходе работ с дорожно-транспортной инфраструктурой отремонтируют и покрасят ограждения и остановочные павильоны. Помимо этого, специалисты очистят дорожные знаки и указатели и приведут в порядок разметки.

Уборка также включит в себя промывку инженерных сооружений и объектов монументального искусство. Параллельно с этим начнут подготовку к запуску фонтанов.

Ранее Собянин сообщил, что в Московском метрополитене в 2026 году планируется запустить первый отрезок Рублево-Архангельской линии. Путь начнется от станции «Деловой центр» и завершится на «Бульваре Генерала Карбышева».

