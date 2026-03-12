Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 15:30

Философ Дугин оценил роль Ирана в противостоянии с Западом

Философ Дугин назвал Иран «щитом» России и примером в борьбе с Западом

Александр Дугин Александр Дугин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не только осуждает агрессию против Ирана, но и видит в ее позиции важный геополитический урок, заявил NEWS.ru философ Александр Дугин. По его словам, в текущей международной ситуации, Тегеран выступает своего рода щитом для России.

Прежде всего: Россия осуждает агрессию и воспринимает демонстрацию иранской воли к сопротивлению как пример мужества, достоинства и независимости. Для нас это урок суверенитета. В данных обстоятельствах Иран выступает своего рода щитом — поскольку мы фактически противостоим общему давлению со стороны Запада, — заявил Дугин.

Он напомнил, что официальная позиция Кремля уже была озвучена президентом и МИД РФ, однако, как геополитик, он призывает смотреть в будущее и глубже осмыслить значение происходящего.

Мы еще до конца не осознали значение этой демонстрации стойкости. Смелое и последовательное сопротивление показывает: суверенитет можно отстаивать, можно противостоять глобальному давлению и агрессии, — подчеркнул собеседник.

Особое внимание в своем анализе Дугин уделил тому факту, что пример Ирана служит вдохновением и для России. Он отметил, что если Иран способен на такое непреклонное сопротивление, это тем более является подспорьем и ориентиром для ядерной державы.

Ранее директор Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана продлится дольше, чем планировали американские власти. По его словам, с началом этой операции США оказали значительное негативное влияние на глобальную экономику.

