12 марта 2026 в 18:20

Эндокринолог раскрыл секрет идеального ужина для худеющих

Эндокринолог Кузнецов посоветовал худеющим картошку с сельдью и огурцами на ужин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянам, стремящимся похудеть, следует выбирать на ужин отварной картофель с соленой сельдью и огурцами, заявил эндокринолог Максим Кузнецов в своем Telegram-канале. По его словам, это сочетание может быть эффективнее привычных диетических продуктов.

Идеальный ужин худеющего — это не авокадо, это не киноа и даже не куриная грудка с гречей. Это картошечка, с селедочкой, с огурчиками, — поделился Кузнецов.

Он пояснил, что картофель не только сытный, но и низкокалорийный, а также обладает самым высоким индексом насыщения среди всех продуктов. Сельдь богата белком и омега-3 жирными кислотами, однако врач предупредил, что не стоит выбирать слишком соленую рыбу, чтобы избежать утренних отеков. Огурцы, в свою очередь, благотворно влияют на микрофлору кишечника.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов отмечал, что тем, кто пытается активно похудеть, следует есть исключительно твердые сорта макарон — на их упаковке должно быть обозначение «Группа А» или «1 класс». Кроме того, по его словам, важно готовить их до состояния альденте.

