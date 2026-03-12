Эндокринолог раскрыл секрет идеального ужина для худеющих Эндокринолог Кузнецов посоветовал худеющим картошку с сельдью и огурцами на ужин

Россиянам, стремящимся похудеть, следует выбирать на ужин отварной картофель с соленой сельдью и огурцами, заявил эндокринолог Максим Кузнецов в своем Telegram-канале. По его словам, это сочетание может быть эффективнее привычных диетических продуктов.

Идеальный ужин худеющего — это не авокадо, это не киноа и даже не куриная грудка с гречей. Это картошечка, с селедочкой, с огурчиками, — поделился Кузнецов.

Он пояснил, что картофель не только сытный, но и низкокалорийный, а также обладает самым высоким индексом насыщения среди всех продуктов. Сельдь богата белком и омега-3 жирными кислотами, однако врач предупредил, что не стоит выбирать слишком соленую рыбу, чтобы избежать утренних отеков. Огурцы, в свою очередь, благотворно влияют на микрофлору кишечника.

