Французская компания приняла важное решение по Ирану

Руководство французской энергетической компании TotalEnergies приняло решение остановить добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, следует из заявления компании. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ. Это составляет примерно 15% от нашего общего объема производства, — сказано в сообщении.

Ранее в Международном энергетическом агентстве рассказали, что страны Персидского залива из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн баррелей в сутки. По его информации, в регионе произошел крупнейший в истории сбой поставок нефти.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что США не станут снимать санкции против российской нефти. По его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен на военной операции против Ирана. Также он усомнился, что в ближайшее время цены на нефть могут вырасти до $200 (15,9 тыс. рублей) за баррель.