Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 19:28

Французская компания приняла важное решение по Ирану

Компания TotalEnergies остановила добычу нефти на Ближнем Востоке

Фото: Vincent Isore/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Руководство французской энергетической компании TotalEnergies приняло решение остановить добычу нефти в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ, следует из заявления компании. Причиной стала эскалация конфликта на Ближнем Востоке.

Производство было остановлено или находится в процессе остановки в Катаре, Ираке и на шельфе ОАЭ. Это составляет примерно 15% от нашего общего объема производства, — сказано в сообщении.

Ранее в Международном энергетическом агентстве рассказали, что страны Персидского залива из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн баррелей в сутки. По его информации, в регионе произошел крупнейший в истории сбой поставок нефти.

Тем временем министр энергетики США Крис Райт заявил, что США не станут снимать санкции против российской нефти. По его словам, в настоящее время Вашингтон сосредоточен на военной операции против Ирана. Также он усомнился, что в ближайшее время цены на нефть могут вырасти до $200 (15,9 тыс. рублей) за баррель.

нефть
Иран
ОАЭ
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США будут бить по Ирану из европейской страны
Девушка чуть не осталась без ноги из-за атаки ВСУ
Москвичи ждали поезд 40 минут из-за сбоя на МДЦ-4
АТОР раскрыла, как россиянам компенсируют отмененные туры на Ближний Восток
Мерц рассказал, безопасно ли в Германии на фоне войны в Иране
Зверский прилет по больнице в ДНР: ВСУ сгорят в ответ в адском пламени
Путин подписал указ об отставке первого замминистра внутренних дел Горового
Французская компания приняла важное решение по Ирану
Российские «охотники» разнесли в пух и прах САУ Krab и военных ВСУ
Полиция Самарской области разыскивает двоих пропавших детей
В США признались, что погорячились насчет успеха в Ормузском проливе
Российский блогер загадочно пропал на Пхукете
Захарова раскрыла планы Лаврова на 13 марта
Поликлиника попала в скандал из-за слива личных данных пациентов
Развожаев назвал сильные стороны Севастополя
Житель Подмосковья чуть не умер из-за подозрительной травы в супе
Ходила с парнями в туалет: 13-летнюю пьяную девочку изнасиловали в ТЦ
В РСТ раскрыли, как конфликт на Ближнем Востоке поменял географию отдыха
Танкер «Дигнити» с россиянами полгода находится под арестом в Египте
Покупка иномарки обернулась для москвича судом
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.