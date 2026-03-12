Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана

Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана Австралия эвакуирует дипломатов из Израиля и ОАЭ из-за ударов по Ирану

Австралия приняла решение эвакуировать часть своих дипломатов из Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов из-за резкого ухудшения обстановки на Ближнем Востоке, написала глава МИД страны Пенни Вонг в соцсети X. Речь идет о сотрудниках, чьи должности не связаны с выполнением основных задач, уточнила она.

В своем сообщении министр пояснила, что правительство распорядилось вывезти направленных в эти страны австралийцев. При этом ключевые официальные лица останутся на местах, чтобы оказывать поддержку нуждающимся австралийским гражданам.

Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под мощные удары попали крупнейшие города исламской республики, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили атаку ракетной и ядерной угрозами, которые якобы исходили от Тегерана. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к скорейшему урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану. По его словам, необходимо предотвратить усугубление негативных последствий этого конфликта.