12 марта 2026 в 17:31

Иран предупредил о сокрушительных ударах

КСИР готовится к мощной атаке из-за Ормузского пролива

Иран готов нанести мощные удары по противнику в случае необходимости сохранения закрытого статуса Ормузского пролива, заявил в соцсети X командующий Военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири. Так он прокомментировал слова нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который объяснил эту меры в качества рычага против противников.

В ответ на заявление верховного главнокомандующего, сохраняя стратегию закрытия Ормузского пролива, мы нанесем самые сокрушительные удары агрессору, — сказано в публикации.

Ранее Хаменеи подтвердил гибель своей супруги и сестры, а также ее ребенка. По его словам, они были убиты в результате атаки США и Израиля. Кроме того, жертвой атаки, совершенной 28 февраля, стал и его отец — рахбар Али Хаменеи.Он также потребовал от США выплаты компенсаций за ущерб, причиненный в результате военных атак по территории страны.

Тем временем бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун предложил учредить международный трибунал для расследования преступлений против детей после предполагаемого удара США по школе в иранском городе Минаб. Он указал, что существующих механизмов привлечения к ответственности недостаточно, и мир нуждается в более жестких инструментах.

Иран
Израиль
конфликты
происшествия
