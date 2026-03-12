Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 18:48

Жительнице Таганрога вынесли жесткий приговор за жуткое убийство младенца

Жительница Таганрога получила 18 лет колонии за убийство младенца

Женщину из Таганрога приговорили к 18 годам колонии за убийство младенца и покушение на убийство его брата. Решение вынес Суд в Ростовской области, сообщает Telegram-канала СК РФ.

36-летняя жительница Таганрога признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетних детей), п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в колонии общего режима, — уточнили в ведомстве.

Следствие и суд установили, что женщина в Таганроге в ноябре 2024 года травмировала двух полугодовалых младенцев. Затем она принесла детей в сумках-переносках в магазин. Один из детей скончался, второго спасли благодаря оказанной медпомощи.

Ранее жительница Улан-Удэ перевернула электроплиту на уже умершего от асфиксии младенца. Таким образом она пыталась выдать его гибель за несчастный случай. После она пошла в магазин и лишь затем вызвала скорую. Изначально женщина не заметила, как младенец задохнулся во время кормления.

Таганрог
суды
убийства
дети
