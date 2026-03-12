Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Смерть в сарае для скота: беременная дочь просила у мамы забрать ее от мужа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Киргизии нашли мертвой 21-летнюю беременную девушку Айжангыль. Родственники настаивают, что погибшая была верующей и не могла пойти на самоубийство. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Труп в сарае для скота

Факт смерти беременной девушки подтвердили в УВД Ошской области. Ее тело было найдено 20 февраля в селе Кок-Бел Ноокатского района. Труп был в сарае для скота, расположенном на территории дома, где жила погибшая.

Полиция начала доследственную проверку. Одна из версий — самоубийство. Но родственники девушки настаивают, что она была убита.

Просила маму забрать ее к себе

Родственники утверждают, что девушка, вступившая в брак год назад, неоднократно жаловалась на жестокое обращение со стороны мужа. На ее теле были обнаружены гематомы в области спины и почек, пишет портал Open.kg. По данным 24.kg, в день трагедии девушка писала матери и просила забрать ее домой.

На шее синяки

Бабушка погибшей Айжангыль Анаргуль Эминова отмечает, что на шее у внучки были такие следы насилия, которые указывают на насильственные действия.

«Она благочестивая девушка, одетая в монашескую одежду. У нее синяки на голове и обоих ушах. Шея красная и разорванная. И там что-то вроде дыры. На ней нет нижнего белья, она переоделась. Если бы она [покончила с собой], мы бы сразу поняли», — говорит родственница.

Прятался в бане

Дедушка Сапар Орунбаев вторит супруге, что к трагедии причастен муж внучки. Тот, по его словам, поспешил скрыться после того, как труп Айжангыль нашли в сарае.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Когда мы приехали, зять сбежал и зашел в баню. Он запер дверь. Полиция искала его, нашла и увезла на машине. Пусть он страдает всю оставшуюся жизнь. Пусть он будет наказан. Пусть он предстанет перед законом», — говорит Сапар.

Пресс-секретарь Ошской региональной полиции Таалаибек Байтиков заявил, что пока в деле нет подозреваемых. Те, кто мог бы оказаться в этой роли, пока проходят как свидетели.

«Были собраны соответствующие материалы и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшей. Решение будет принято в соответствии с собранными материалами и выводами назначенной экспертизы, как это установлено законом», — заключил Байтиков.

Известно, что 21-летняя Аижангиль Аликараева и ее муж недавно вернулись из России, где прожили всего три месяца.

