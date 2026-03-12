Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 09:59

Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью

Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Сгоревшее здание «Крокус Сити Холла» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» покончил с собой, сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье. По его словам, мужчина свел счеты с жизнью после продолжительного лечения.

После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта мужчин, — рассказал защитник.

Готье подчеркнул, что многие выжившие до сих пор не могут оправиться от увиденного. Они посещают психологов и нуждаются в специализированной помощи.

Реабилитация необходима тем, кто был свидетелем жестоких расправ, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно об обнаружении останков инвалида-колясочника Максима Вербенина, который ценой жизни спас возлюбленную от гибели во время теракта в «Крокусе». Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Трагедия в концертном зале, расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия. После этого они подожгли зрительный зал. Следственный комитет позднее предоставил данные о последствиях атаки. Жертвами теракта стали 149 человек. Различные травмы и ранения получили 609 человек.

теракты
Крокус Сити Холл
самоубийства
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, какие авто скоро вымрут в России
Миллионер заявил о зарплате в 11 тыс. рублей, чтобы не платить алименты
Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки
Диетолог рассказала о пользе ананаса
В Иране раскрыли новые детали смертельной атаки на школу в Минабе
Рогов раскрыл россиянам главные тренды осени и зимы 2026-2027 годов
Политолог ответил, чем могут обернуться для Трампа выборы в конгресс
Дюны в пустыне Сахара внезапно сменили цвет
В России выразили беспокойство о ходе переговоров по Украине
Марочко сообщил о продвижении ВС РФ в ДНР
На Западе раскрыли, почему Киев скоро останется без боеприпасов
Пожар на рыбном рынке в Дели уничтожил сотни лачуг
Выход из тюрьмы обернулся для серийного убийцы неожиданной славой
Американцы начали скупать советские подстаканники и шапки-ушанки
В Минцифры рассказали, где можно будет пожаловаться на коллекторов
В России начали исследование препарата против рака мочевого пузыря
Россиянин по заданию Киева планировал взорвать машину военного
СК возбудил дело после гибели четырех человек под колесами поезда
Врач опроверг популярный миф об ультрапастеризованном молоке
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.