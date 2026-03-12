Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» свел счеты с жизнью

Один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» покончил с собой, сообщил ТАСС адвокат потерпевших Даниэль Готье. По его словам, мужчина свел счеты с жизнью после продолжительного лечения.

После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта мужчин, — рассказал защитник.

Готье подчеркнул, что многие выжившие до сих пор не могут оправиться от увиденного. Они посещают психологов и нуждаются в специализированной помощи.

Реабилитация необходима тем, кто был свидетелем жестоких расправ, — пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно об обнаружении останков инвалида-колясочника Максима Вербенина, который ценой жизни спас возлюбленную от гибели во время теракта в «Крокусе». Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Трагедия в концертном зале, расположенном в подмосковном Красногорске, произошла 22 марта 2024 года. Вооруженные люди ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия. После этого они подожгли зрительный зал. Следственный комитет позднее предоставил данные о последствиях атаки. Жертвами теракта стали 149 человек. Различные травмы и ранения получили 609 человек.