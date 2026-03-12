Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 14:22

Израиль заявил о ликвидации еще одного командира КСИР в Бейруте

Истребитель F-15I ВВС Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абу Махмади, координировавшего ракетные подразделения «Хезболлы» в Бейруте. В официальном сообщении армейской пресс-службы указано, что операция была направлена на устранение ключевой фигуры, отвечавшей за взаимодействие между Ираном и ливанским движением.

ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал командира из КСИР Абу Махмади, который действовал в ракетном подразделении «Хезболла» в Бейруте, — говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что Израиль начал две новые масштабные волны ударов — они наносятся одновременно по Ливану и Ирану. Пресс-служба Армии обороны страны проинформировала, что в Иране целями атаки названы объекты инфраструктуры, в Ливане нападение ведется на инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» в районе Бейрута.

Кроме того, появилась информация об ударе США по ядерному объекту в Иране. На него сбросили мощную противобункерную бомбу. Речь идет о военном комплексе Taleghan 2, который находится в 32 км к юго-востоку от иранской столицы.

