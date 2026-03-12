Вооруженные силы Украины пытаются ухудшить российско-американские отношения, нанося удары по регионам РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, действия Киева в последнее время стали особенно «дерзкими» и напоминают тактику международных террористов.

Украина сейчас действует дерзко. С 8 на 9 марта за сутки ВС РФ было сбито 754 дрона самолетного типа. ВСУ пытались сорвать нам праздники, но мы выстояли. Атака на Брянск была жестокой и бессмысленной. Ее цель — спровоцировать ответный удар и потом обвинить нас в уничтожении мирного населения. Целые сутки продолжалась атака на Сочи. Действуют ВСУ, как международные террористы. По-другому я это назвать не могу. Украина кооперируется с Западом, который подталкивает ее на такие провокации, чтобы ухудшить отношения Москвы и Вашингтона, — пояснил Кнутов.

Он выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке вряд ли кардинально изменит положение ВСУ на фронте. Однако, по его словам, украинские войска все-таки могут столкнуться с дефицитом средств ПВО.

Ранее сообщалось, что Украина недополучит американского оружия и боеприпасов, так как США в ближайшее время будут уделять все внимание разгоревшемуся на Ближнем Востоке конфликту. По словам зарубежных журналистов, из-за войны с Ираном цены на ряд систем вооружений вырастут в разы.