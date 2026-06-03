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03 июня 2026 в 10:26

«Все не навечно»: стала известна позиция России по выходу Молдавии из СНГ

Озеров: Россия считает, что ничто не вечно в вопросе выхода Молдавии из СНГ

Олег Озеров Олег Озеров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия в вопросе выхода Молдавии из СНГ исходит из того, что «все не навечно», заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров на сессии ПМЭФ. По его словам, вполне возможны сценарии, когда будущие президенты республики вновь увидят перспективу в развитии отношений с Москвой, передает ТАСС.

Мы исходим из того, что все не навечно. Может, здесь сидят и будущие президенты, и премьеры, которые видят перспективу наших отношений с учетом наших глубоких исторических связей, с учетом глубоких экономических возможностей, которые есть. И конечно, Россия может быть поставщиком дешевой электроэнергии, газа. И может создать возможности для возвращения экономики Республики Молдова на траекторию рентабельности и устойчивого роста, — отметил Озеров.

Ранее глава молдавского МИД Михай Попшой сообщил, что Молдавия не рассматривает возможность высылки посла России Олега Озерова, поскольку такой шаг повлечет за собой ответные действия и только усложнит региональную обстановку. Если бы Кишинев посчитал, что подобный жест снизит существующие угрозы безопасности, он, вероятно, пошел бы на это, уточнил министр.

До этого лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее Партия действия и солидарности сфальсифицировали президентские и парламентские выборы в республике. По его словам, в стране также подделали результаты референдума об интеграции в ЕС.

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