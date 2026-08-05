«Не думала, что встану»: Пугачева учится ходить после тяжелой операции

Певица Алла Пугачева появилась на музыкальном фестивале в Юрмале с тростью, объяснив, что это не стилистическое решение, а последствие тяжелой травмы. Как выяснил KP.RU, артистка перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и сейчас восстанавливается, заново осваивая ходьбу.

Это не образ. Я четыре месяца была обездвижена, потому что упала. Сломала ногу и тазобедренный сустав. <…> Честно говоря, не думала, что вообще встану. У меня были панические атаки. Меня предупредили, что и полгода можно лежать. Я действительно очень тяжело это все переносила. Взяла себя в руки и стала ходить, — рассказала Пугачева.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что Примадонна экстренно прибыла в Латвию раньше запланированного срока, чтобы спасти провальный фестиваль Лаймы Вайкуле. По ее словам, мероприятие «трещит по швам»: публика не желает покупать билеты на выступления приглашенных артистов, среди которых есть иноагенты. До этого уточнялось, что организаторы прибегли к помощи «тяжелой артиллерии» — Пугачевой.