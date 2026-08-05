Собянин раскрыл, чем ответила Москва на попытки атак БПЛА ВСУ

Система противовоздушной обороны Москвы усиливается совместными усилиями столичных властей и Министерства обороны РФ по поручению президента Владимира Путина, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову. В рамках этих мер оборудуются боевые позиции ПВО, развертываются силы и средства, налажен выпуск перехватчиков дронов и формируется добровольческое подразделение для военных, передает ИС «Вести».

Мы по поручению президента самым активным и плотным образом взаимодействуем с Министерством обороны, противовоздушными силами для обеспечения безопасности столицы. Вместе оборудуем боевые позиции противовоздушной обороны, развертываем силы и средства, помогаем всем, чем необходимо для военных. Помимо этого, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников. Формируется добровольческое подразделение для сил ПВО для военных, — сказал он.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в России создается принципиально новая система ПВО, включающая до этого не использовавшиеся элементы. По его словам, она строится на эшелонированных мобильных группах, действующих на различных высотах. Военкор также назвал три ключевых условия для эффективной защиты от БПЛА: наличие радиолокационных станций, мобильность и четкое взаимодействие подразделений.

Кроме того, координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев выразил мнение, что Россия разработала высокоэффективную систему ПВО, которая превосходит по качеству западные аналоги. По его утверждению, об этом говорит как минимум число ударов, достигших Киева.