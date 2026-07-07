Россия создала высококачественную систему противовоздушной обороны, которая работает лучше, чем средства ПВО стран Запада, выразил мнение в беседе с NEWS.ru координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев. По его словам, об этом свидетельствует как минимум количество «прилетов» по Киеву.

У нас ПВО сейчас работает намного лучше, чем все эти натовские Patriot, «Железный купол» и так далее. Даже судя по тому, сколько прилетает в Киев и какой ущерб отмечается у нас — тут разница огромная, — подчеркнул собеседник.

Лебедев отметил и эффективность массированных ударов ВС РФ по объектам на Украине. По его мнению, тыловые атаки напрямую влияют на положение дел для ВСУ на фронте.

Российские удары хорошо и сильно влияют на фронт — на логистику, на энергетику и управление в украинской армии, — заключил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар по стоянкам грузовиков, которые отвечали за перевозку дронов для ВСУ. В ходе атак применялись беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», в двух локациях было уничтожено до 10 фур.