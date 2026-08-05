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05 августа 2026 в 11:12

Собянин заявил, что две трети всех БПЛА пытаются атаковать Москву

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Количество дронов, запускаемых на Москву, за последние месяцы кратно увеличилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ИС «Вести». По его словам, две трети всех беспилотников, атакующих Россию, летят именно в сторону московского региона.

В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы, — сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в ночь на 5 августа силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Также пресс-служба администрации Волгограда сообщила, что массированный удар БПЛА повредил восемь многоквартирных домов. В квартирах выбило стекла. Для эвакуированных жителей власти организовали временный пункт размещения в местной школе.

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Украина
Сергей Собянин
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