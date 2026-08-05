Собянин заявил, что две трети всех БПЛА пытаются атаковать Москву

Собянин заявил, что две трети всех БПЛА пытаются атаковать Москву

Количество дронов, запускаемых на Москву, за последние месяцы кратно увеличилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ИС «Вести». По его словам, две трети всех беспилотников, атакующих Россию, летят именно в сторону московского региона.

В последние месяцы количество беспилотников, которые запускают в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы, — сказал Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в ночь на 5 августа силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Также пресс-служба администрации Волгограда сообщила, что массированный удар БПЛА повредил восемь многоквартирных домов. В квартирах выбило стекла. Для эвакуированных жителей власти организовали временный пункт размещения в местной школе.