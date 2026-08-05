Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости

В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 5 августа?

Где не работает Telegram 5 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 5 августа, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 44% жалоб на сбои в работе Telegram 5 августа приходятся на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 9% — на Челябинскую область, 6% — на Белгородскую, Воронежскую, Московскую области и Краснодарский край, 3% — на Владимирскую область, Приморский край и Чувашию.

Почему не работает Telegram 5 августа

С начала февраля Роскомнадзор «замедляет» Telegram, поскольку сервис игнорирует закон. Регулятор предупредил, что он продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев также заявил, что мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Когда Telegram может перестать работать в РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что полное прекращение работы сервиса может произойти к парламентским выборам в сентябре 2026 года. Он также допустил, что это может быть «по системе YouTube».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны. В противном случае, по его мнению, мессенджер может совсем перестать работать.

Ранее эксперт Владислав Войтенко сообщил, что мессенджер уже «фактически не работает» при использовании домашних интернет-провайдеров с российскими IP, а работа через мобильный интернет также становится невозможной. Он добавил, что в регионах, где доступ открыт только к ресурсам из белого списка, использование VPN часто не помогает, что может указывать на подготовку к полному прекращению работы, невзирая на отсутствие официального статуса запрещенного ресурса.

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