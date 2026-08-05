Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 12:05

Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В работе Telegram в России продолжается массовый сбой. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны 5 августа?

Где не работает Telegram 5 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 5 августа, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, а также фото и видео.

Порядка 44% жалоб на сбои в работе Telegram 5 августа приходятся на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 9% — на Челябинскую область, 6% — на Белгородскую, Воронежскую, Московскую области и Краснодарский край, 3% — на Владимирскую область, Приморский край и Чувашию.

Почему не работает Telegram 5 августа

С начала февраля Роскомнадзор «замедляет» Telegram, поскольку сервис игнорирует закон. Регулятор предупредил, что он продолжит введение последовательных ограничений, чтобы добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев также заявил, что мессенджер проигнорировал более 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации.

Когда Telegram может перестать работать в РФ

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что полное прекращение работы сервиса может произойти к парламентским выборам в сентябре 2026 года. Он также допустил, что это может быть «по системе YouTube».

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев считает, что беспрепятственная работа Telegram в РФ возможна при условии переноса серверов на территорию страны. В противном случае, по его мнению, мессенджер может совсем перестать работать.

Ранее эксперт Владислав Войтенко сообщил, что мессенджер уже «фактически не работает» при использовании домашних интернет-провайдеров с российскими IP, а работа через мобильный интернет также становится невозможной. Он добавил, что в регионах, где доступ открыт только к ресурсам из белого списка, использование VPN часто не помогает, что может указывать на подготовку к полному прекращению работы, невзирая на отсутствие официального статуса запрещенного ресурса.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 5 августа: жара до +29 и «молочные» туманы

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до −6: погода в Москве осенью

Новый роман, съемки в кино, отказ вернуться в Россию: как живет Ирина Шейк

Общество
сбои
новости
Telegram
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лерчек нарушила график лечения из-за судебного процесса
Россия собралась вложить миллиарды в золото и валюту
Риелтор ответил, что будет с ценами на жилье из-за расширения МЦД
В Крыму погиб один человек из-за атак украинских БПЛА
Ваня Дмитриенко извинился перед Линой Ли за кражу ее голоса
КНР усилит контроль за экспортом в США одного вида товаров
Диетолог рассказала о правилах питания в жару
Мужчина чудом нашел выброшенный в мусор лотерейный билет на €1 млн
Обстановка в Крыму 5 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Новак дал новое поручение по топливу
Минфин назвал ожидаемый объем нефтегазовых допдоходов России в августе
Запрет на русских соболей убивает бизнес ЕС: почему отменять его уже поздно
Военэксперт назвал способ защитить склады Wildberries от ударов БПЛА
«Зловещий план»: ученые предложили сократить население Земли вдвое
Эксперт объяснил, можно ли пить родниковую воду в Москве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 августа: где сбои в РФ
Почему не работает Telegram 5 августа: замедление, сбои, последние новости
Стало известно страшное для Украины решение Трампа
Рецидивист на питбайке не захотел останавливаться и сбил полицейского
НАТО подтвердила обнаружение БПЛА со взрывчаткой у самолета Украины
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.