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05 августа 2026 в 13:09

Появились кадры из квартиры, где женщина загорелась на глазах у приставов

Опубликованы кадры из московской квартиры, которую подожгла пенсионерка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Опубликованы кадры из квартиры, которую подожгла жительница Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел на улице Менжинского. 64-летняя женщина устроила пожар, когда судебные приставы пришли исполнять решение суда о передаче квартиры новой собственнице.

Уточняется, что история этой квартиры тянется с 2022 года. Москвичка продала двухкомнатную квартиру за 9,5 млн рублей, однако после сделки жилье так и не передала. Позже пенсионерка под влиянием телефонных мошенников подожгла здание военкомата и получила два года условно. По ее словам, все деньги от продажи она отдала аферистам.

В итоге суд признал новую собственницу добросовестным покупателем и обязал передать ей квартиру. Когда приставы приехали исполнять это решение, хозяйка устроила поджог. Пострадали пристав, сотрудник службы исполнения, а также сама пенсионерка.

Ранее сообщалось, что устроившая поджог москвичка после госпитализации впала в кому, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Предварительно, у женщины диагностировали 70% ожогов тела — в результате инцидента сгорели живот, спина и грудь.

Москва
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