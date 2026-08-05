Овчинский: на ВДНХ пройдет праздник в честь Дня строителя

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 6 и 9 августа состоится специальная праздничная программа в честь 70-летия Дня строителя, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Владислав Овчинский. Участникам мероприятия расскажут, как строилась и менялась столица, а также представят профессии, играющие ключевую роль в современном облике мегаполиса.

За каждым новым районом, парком, школой или набережной стоит труд тысяч специалистов строительной отрасли. В юбилейный год Дня строителя мы хотим показать жителям, как создается современная столица, и рассказать о людях, которые ежедневно работают над ее развитием. Программа в павильоне «Макет Москвы» объединяет историю города, современные градостроительные проекты и познавательные форматы для всей семьи, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Программу откроет лекция «Градостроительная ось: Москва-река» о роли главной водной артерии в развитии столицы и преображении ее набережных, а основные мероприятия пройдут 9 августа — в этот день гостей пригласят на обзорные экскурсии «История Москвы», где на масштабном макете можно будет увидеть знаковые архитектурные объекты, узнать, как менялся облик города, и проследить связь между разными эпохами его развития.

В воскресенье для детей от шести лет проведут мастер-класс «Роспись строительной каски» — участники смогут создать свой дизайн маркерами и забрать работу с собой, а также в игровой форме познакомиться со строительными профессиями. На протяжении дня в павильоне будут проходить светотехнические шоу каждые 30 минут, а для гостей подготовят поздравительный видеоролик, посвященный строителям.

Праздничные лекции призваны познакомить жителей столицы с работой строителей и важными проектами. Например, Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

Ранее Овчинский сообщил, что в Музее Москвы 1 августа откроется бесплатная выставка «70 лет созидания» — ее посвятили достижениям столицы в сфере градостроительства. Посетить выставку можно будет до 16 августа.