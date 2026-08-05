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05 августа 2026 в 12:42

В России предложили ввести штрафы за прогулки по чужим полям

Ассоциация «Народный фермер»: хождение по урожаю нужно приравнять к нарушению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России следует начать штрафовать граждан за несанкционированное проникновение на сельскохозяйственные поля. С такой инициативой выступила ассоциация «Народный фермер», направив официальное письмо на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Копия документа имеется в распоряжении NEWS.ru.

В массовом сознании широко распространено мнение о безопасности и допустимости самостоятельного (без согласия собственника) захода на земельные участки, на которых возделываются сельхозкультуры (чтобы сделать фото в пшенице или подсолнечнике, собрать и съесть немного гороха, погулять в «лабиринтах» кукурузы и т.п.), — говорится в письме сообщении.

Автор обращения, заместитель председателя ассоциации Бабкен Испирян отмечает, что такое поведение несет угрозу не только для самих нарушителей, но и для сельхозпроизводителей. В письме подчеркивается, что на полях активно используется беспилотная техника, а огородить огромные территории забором физически невозможно и экономически нецелесообразно. При этом действующая редакция КоАП не содержит отдельной статьи о проникновении на подобные участки, что лишает аграриев рычагов воздействия на непрошеных гостей.

В качестве трагического обоснования необходимости поправок в документе приводится случай с уральским ученым-аграрием Никитой Зезиным. Напомним, исследователь сделал замечание детям, которые катались на квадроциклах по его опытному полю. После того как он передал несовершеннолетних родителям, ученому были нанесены побои, от которых тот позднее скончался. Эта история, по мнению фермеров, демонстрирует, что сложившаяся правовая коллизия требует срочного разрешения.

Ранее начальник юридического отдела Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Леонид Савин сообщил, что квадроциклы детей повредили посевы гороха на сумму около 130 тыс. рублей. Он добавил, что принимается решение о подаче иска.

Общество
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